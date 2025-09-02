Baiona (Pontevedra) se convierte este fin de semana en el centro neurálgico de la vela nacional
El Monte Real Club de Yates acoge el Trofeo Príncipe de Asturias y los Premios Nacionales de Vela del 5 al 7 de septiembre
Baiona acogerá este fin de semana el Trofeo Príncipe de Asturias de vela, que cumple 40 años, del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, una celebración que incluye la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que se celebrará el sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas en los jardines del Monte Real Club de Yates.
En el Trofeo Príncipe de Asturias competirán más de 80 cruceros ORC, monotipos J80 y Fígaros. Se disputarán un máximo de 6 mangas para los ORC 0-4, 9 pruebas para los J80 y Fígaros; y 2 para las clases ORC 5 y Open.
La cita también incluirá la celebración de la Copa de España de J80; el Trofeo Conde de Barcelona, que premia a la mejor tripulación portuguesa; el Trofeo Presidente de la Xunta, del que forman parte 5 regatas que se celebran en distintos puntos de Galicia; y la 29º Gestilar Ladies Cup, que reúne a tripulaciones femeninas en igualdad de condiciones.
La competición arrancará el viernes, con las primeras pruebas de ORC más veloces y los monotipos a partir de las 15:00 horas. El sábado se disputará la jornada central, con regatas para todas las clases. Y el domingo 7, última jornada, marcará el desenlace de esta cuadragésima edición, con las últimas pruebas y la entrega de premios a los ganadores.
Premios Nacionales de Vela
También el sábado, se celebrará la gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela, que este año homenajearán a figuras de la talla del catalán Álex Pella, reconocido por su trayectoria como regatista oceánico; el grancanario Javier Padrón, distinguido como mejor patrón de monotipos de la temporada; o al cántabro Fernando Echávarri, que recibirá el premio a la carrera deportiva.
El barcelonés Jordi Xammar y la mallorquina Marta Cardona, campeones del mundo y de Europa en 470, serán reconocidos como mejor equipo preolímpico; y el Sail In Festival, creado por Urtzi Sagarribay y Alex Quintana, recibirá el premio Mariano Aguado de comunicación.
La gala será retransmitida en directo por la web de la Televisión de Galicia e incluirá una fiesta de clausura con música en directo.
A la competición deportiva le acompañarán otras actividades como desayunos, cenas marineras, programas de radio, galas y conciertos, entre otras.