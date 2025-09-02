Baiona (Pontevedra) se convierte este fin de semana en el centro neurálgico de la vela nacional

Baiona acogerá este fin de semana el Trofeo Príncipe de Asturias de vela, que cumple 40 años, del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, una celebración que incluye la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que se celebrará el sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas en los jardines del Monte Real Club de Yates.

En el Trofeo Príncipe de Asturias competirán más de 80 cruceros ORC, monotipos J80 y Fígaros. Se disputarán un máximo de 6 mangas para los ORC 0-4, 9 pruebas para los J80 y Fígaros; y 2 para las clases ORC 5 y Open.

La cita también incluirá la celebración de la Copa de España de J80; el Trofeo Conde de Barcelona, que premia a la mejor tripulación portuguesa; el Trofeo Presidente de la Xunta, del que forman parte 5 regatas que se celebran en distintos puntos de Galicia; y la 29º Gestilar Ladies Cup, que reúne a tripulaciones femeninas en igualdad de condiciones.

La competición arrancará el viernes, con las primeras pruebas de ORC más veloces y los monotipos a partir de las 15:00 horas. El sábado se disputará la jornada central, con regatas para todas las clases. Y el domingo 7, última jornada, marcará el desenlace de esta cuadragésima edición, con las últimas pruebas y la entrega de premios a los ganadores.

Premios Nacionales de Vela

También el sábado, se celebrará la gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela, que este año homenajearán a figuras de la talla del catalán Álex Pella, reconocido por su trayectoria como regatista oceánico; el grancanario Javier Padrón, distinguido como mejor patrón de monotipos de la temporada; o al cántabro Fernando Echávarri, que recibirá el premio a la carrera deportiva.

El barcelonés Jordi Xammar y la mallorquina Marta Cardona, campeones del mundo y de Europa en 470, serán reconocidos como mejor equipo preolímpico; y el Sail In Festival, creado por Urtzi Sagarribay y Alex Quintana, recibirá el premio Mariano Aguado de comunicación.

La gala será retransmitida en directo por la web de la Televisión de Galicia e incluirá una fiesta de clausura con música en directo.

A la competición deportiva le acompañarán otras actividades como desayunos, cenas marineras, programas de radio, galas y conciertos, entre otras.