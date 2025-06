Más de 200 regatistas compiten en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) en la Semana Galega da Vela

La Copa Xunta de Galicia – Semana Galega da Vela reunió este sábado a más de 200 regatistas en Vilagarcía de Arousa en la segunda jornada de competición. Este domingo, la prueba que organiza la Real Federación Gallega de Vela disputará la Medal Race frente a las instalaciones del Centro Galego de Vela.

Según informa la organización, a primera hora de la jornada del sábado el Comité de Regatas trató de aprovechar la brisa del norte para comenzar las pruebas de Optimist, ILCA 4 y 420, pero sin éxito.

Finalmente, pasadas ya las 12:00 horas y con unas condiciones muy similares a las de la primera jornada, la flota escuchó el primer bocinazo de una jornada que se alargaría hasta pasadas las 18:00 horas

En clase Optimist, con dos pruebas más en el casillero, Guillermo García del RCN Vigo continúa comandando la general por delante de Hugo Iglesias, del RCN Rodeira, que es segundo, y de Rosa Rivero, del RCN Coruña, que ocupa la tercera plaza y se mantiene como primera fémina de la general.

En la división Sub13, Carla Teijeiro del RCN Sanxenxo continúa también como mejor clasificada en la décimo quinta posición.



En ILCA 4 tampoco hubo cambios en lo más alto del podio provisional y Alejandro Pérez, del RCN Vigo, sigue primero con pleno de victorias. Le siguen en segunda y tercera posición, respectivamente, Ana Costas del RCN Rodeira –primera en categoría femenina– y Lucía Díaz del CN Marina Coruña.



En clase 420, Luis Wizner y Celia de la Fuente, del RCN Vigo, que no compitieron en la jornada inaugural, se anotaron las tres victorias parciales puestas en juego este sábado y se colocan como nuevos líderes de la tabla.

La segunda posición la ocupan ahora Fernando Campos y Pablo Barreiros, de los clubes RCN Vigo y Sanxenxo, y terceros son Fernando González del Castillo y Martín Seoane, del RCN Coruña.



En ILCA 6, la flota se estrenó este sábado en competición con Martín Mijares, del CN Marina Coruña liderando con un punto de ventaja sobre Bruno Iglesias, del CND Riveira. Completa el podio Miguel Rey, del RCN Vigo, en el tercer cajón provisional.



Otro de los líderes que no ha dado opción a sus rivales fue Jorge Maciel, del CV Playa de Oza, en la clase Raceboard. Con tres primeros puestos anotados, Maciel lidera por delante de su hijo Martín, que es segundo, y de Pablo Iglesias, que ocupa la tercera plaza. Los tres compiten bajo la grímpola del CV Playa de Oza.



En la otra categoría de windsurf, Techno 293, Lindia Pousa, del RCN Rodeira, también brilló con tres victorias y arranca la Semana Galega al frente de la general. Por detrás, su compañero de club, Marcos Dasilva, se sitúa segundo y la tercera plaza la ocupa por el momento Patricia Teijeiro, del Liméns WSC.



Más apretada está la general de la clase Vaurien, con Pablo e Isabel Cabello del RCN Vigo liderando con un solo punto de ventaja sobre los segundos clasificados, Adrián Gregorio y Antón Dopico del CVF As Pontes. Terceros, por su parte, son los también vigueses Santiago y Teresa Cabello.



Dentro del puerto, frente a la rampa del Centro Galego de Vela, compitió la flota de Radio Control, que este sábado celebraba su única jornada de competición. Con un total de nueve pruebas completadas, la victoria se la llevó Tomás Pérez del CN Boiro. Le acompañaron en el podio Luis Felipe Segura, del RCN Sanxenxo, y Juan Manuel Somoza, también del CN Boiro, segundo y tercero respectivamente.



La clase Wingfoil fue la única que no pudo competir, al necesitar al menos 11 o 12 nudos para poder “volar”, por lo que la flota tendrá que esperar a mañana para inaugurar sus casilleros.

La regata finaliza este domingo con las últimas pruebas de flota y la Medal Race desde las 16:00 horas. La entrega de premios será a las 18:00 horas.