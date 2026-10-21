El céltico Álvaro Núñez sufre una rotura fibrilar y estará de baja cuatro semanas

El céltico Álvaro Núñez ha sufrido una rotura fibrilar en el aductor de su pierna izquierda mientras entrenaba este martes en la Cidade Deportiva Afouteza. Así lo ha confirmado la resonancia magnética a la que se ha sometido el jugador esta tarde en el Hospital Ribera Povisa.

Fue durante el entrenamiento que el defensa olívico notó un dolor agudo en la zona.

Según han informado desde el club, el jugador ya ha iniciado el tratamiento de recuperación correspondiente con la supervisión de los servicios médicos del Celta, que estiman una baja de en torno a cuatro semanas.