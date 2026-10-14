Yo jugué un Celta - Juventus: "Después del partido de Turín en el vestuario dijimos 'en casa pasamos'"

Este jueves tiene lugar uno de los partidos más anticipados para el celtismo en los últimos años. La Juventus, un gigante europeo, visita Balaídos en la segunda jornada de la Europa League. Una 'Vecchia Signora' venida a menos, pero que siempre es respetada en el Viejo Continente. Pero no es la primera vez que los juventinos visitan Vigo.

Hay que remontarse al 9 de marzo del 2000. Plena época de apogeo del 'EuroCelta' que venía de endosarle, unos cinco meses antes, siete goles a todo un Benfica. Una Juventus llena de estrellas. Zidane, Del Piero, Inzaghi, Van der Sar… una galaxia de leyenda del balompié, pero que se midieron frente a frente con uno de los mejores equipos de Europa aquellos años y que su pasión era conquistar a los grandes clubes del continente europeo. Una noche para la historia del celtismo y Treintayseis ha accedido a varios de los mejores confidentes de aquel mágico partido: Everton Giovanella y Aleksandr Mostovoi.

Una semana antes, en el antiguo Delle Alpi, el Celta había caído 1-0 con un solitario tanto de Kovacevic. Desde el mismo pitido final, el Celta comenzó a creer que era posible la machada. "Cuando salimos del partido de Turín me acuerdo que en el vestuario decíamos '¡en casa pasamos!'. Porque ellos no se tomaron en serio la eliminatoria y estaban pensando en otra cosa. Después de la ida se notaba que nosotros cogimos la confianza de que se podía. En aquella época encontrarse con la Juventus era pensar que hasta aquí habías llegado, pero tras el partido generamos una confianza de que pasaríamos la eliminatoria", explica a este medio Everton Giovanella desde su Brasil natal.

"Nos daba igual contra quien jugar", Aleksandr Mostovoi

Una semana por delante para preparar la remontada, pero tampoco fue nada "especial" como indica Mostovoi, una de las más grandes leyendas del Celta. "Fue la habitual. Unos días normales. En aquella época era un equipazo el nuestro. Nos daba igual contra quien jugar. Un entrenamiento por la mañana y baño/masaje por la tarde. Antes del partido practicamos algunas faltas ensayadas en el entrenamiento, pero tampoco nada especial", desvela el ruso.

La semana previa emanó ilusión y ese sentimiento de que algo épico ocurriría. "Fue muy especial. No estaban acostumbrados (en Vigo) a jugar este tipo de partidos. Cualquier equipo que venía a Vigo suponía una fiesta para la ciudad", señala un Mostovoi que fue uno de los grandes artífices de la remontada. "Se veía mucha ilusión en la gente y sabían que teníamos un equipo que jugaba de tú a tú contra todos y la afición confiaba en nosotros", relata el centrocampista brasileño.

La premisa desde el inicio era clara. "Mucha presión, anular sus jugadas y sobre todo Víctor decía que salir fuertes sería clave porque ellos, al ser un equipo más grande, podían salir más dormidos", cuenta Giovanella sobre unas indicaciones que se cumplieron a la perfección.

"Fue una gesta para no olvidar nunca", Everton Giovanella

El partido fue perfecto. Desde el primer minuto el Celta fue infinitamente superior a una Juventus que dejó a varios jugadores clave en el banquillo como Zidane. "Ancelotti era el entrenador y se confiaron que no sufrirían mucho en Vigo. Varios jugadores importantes quedaron en el banquillo", recuerda un Giovanella que desvela la extrañeza por la alineación. "Nos sorprendió. Cuando ves la convocatoria, uno siempre dice 'piensan que se van a pasear aquí'. Eso nos motivó", continua.

Comenzó marcando Claude Makelele para el delirio de Balaídos. "Hice un dribling y el pase a Makelele para que marcase. Fue bastante fácil y junto con la gente era imposible que nos parasen", explica Mostovoi sobre el tanto que abrió la lata. Después, un gol en propia puerta y la expulsión de Montero decantaron el choque. "Tras la roja pensamos que les iban a caer cuatro o cinco", señala de manera contundente el '10' del Celta en aquella noche mágica que dejó una instantánea para la historia del club. Una foto del 'Zar' en pie frente a un Van der Sar de rodillas, claudicando ante el aluvión celeste. Una imagen que recuerda y guarda el ruso. "La tengo en el teléfono. Me la mandaron bastantes veces desde hace muchos años", desvela Mostovoi que estaría encantada de que esa imagen estuviese presente dentro de Balaídos.

El doblete de Benni McCarthy pondría un resultado para la posteridad. El marcador de Balaídos señalaba un 4-0 ante toda una Juventus. Ambos protagonistas recalcan que fue uno de los "mejores partidos de la historia del Celta". "¿Alguna vez la Juventus perdió por cuatro goles? ¡Fue histórico!", exclama Mostovoi. Y un partido así merecía una celebración a la altura. "Todo el mundo gritando y liándola en el jacuzzi. Tiramos agua a todos. El presidente estaba empapado, los jugadores también… sólo se libró Víctor", recuerda el mediapunta ruso de un partido para la historia. "Ya había fiesta en el campo y el partido siguiente fue una fiesta en la ciudad. La recepción fue maravillosa. Fue una gesta para no olvidar nunca", zanja Giovanella.

Dos leyendas celestes que recuerdan con cariño una noche que nunca se olvidará en Vigo. El día (aunque era habitual en aquel equipo) que un campeón de Europa como la Juventus fue arrollado por un vendaval celeste. Aquel ‘EuroCelta’ maravilló a todo el mundo del fútbol con su juego divertido y vistoso. Ahora es turno del conjunto de Claudio Giráldez de volver a demostrar que el Celta sigue en lo alto del fútbol europeo con ‘A Canteira’ como bastión.