Claudio Giráldez e Iago Aspas, preparados para la Juventus: "No le tenemos miedo a nadie"

Un partido especial. Ese es el resumen de la semana que se ha vivido en Vigo antes de recibir a la Juventus de Turín. Un histórico del fútbol europeo que vuelve a visitar Balaídos y los encargados de salir a rueda prensa previa el choque no podían ser otros que los referentes de este proyecto: Claudio Giráldez e Iago Aspas.

Un duelo complejo ante uno de los equipos más temidos de esta Europa League, pero el mensaje está claro. "Sabemos la dificultad de todos los equipos en Europa. Es un partido difícil, pero no le tenemos miedo a nadie", señaló Iago Aspas mientras que el técnico de O Porriño resaltó que la 'Vechia Signora' es un conjunto difícil de "combatir en la presión", pero que este Celta cuenta con recursos suficientes como para combatirlo.

Este jueves se vivirá un encuentro diferente. Por el rival, la mística detrás y que varios activos del equipo estuvieron presentes en aquella noche histórica del 4-0. "Un partido especial porque estuve en la grada hace unos años y disfrutarlo en el césped engloba más lo que quieres disfrutar", inició Iago Aspas que también recalcó la importancia de sumar los tres puntos y que, aunque sobre el papel es mejor equipo, la Juventus juega "con 11 jugadores igual que nosotros y tenemos que llevar el partido a nuestro terreno".

¿Titularidad para Iago Aspas?

Desde la temporada pasada, con la excepción de Ristic en Belgrado, todo jugador que acudió a rueda de prensa junto a Claudio fue titular en dicho partido. En este caso sería el turno para Iago Aspas, pero por el momento es una incógnita aunque el capitán está en condiciones. "Llevo un mes sin competir, pero me he encontrado bien esta semana entrenando. Cada vez mejor. Pero es decisión del míster si tengo que jugar o no”. Lo único claro es que Iago solo quiere "ganar”.

Por su parte, Claudio tampoco quiso desvelar sus cartas de cara al partido. “Hablo mucho con Iago y a veces sabe si va a jugar y otras me la guardo. Creo que tiene completa confianza conmigo y no tengo deferencias para meter a nadie. Tenemos que suministrar los minutos de los jugadores. Está disponible que es lo que queremos”, explicó el míster celeste.

Borja Iglesias, baja

El partido llega en un momento delicado para el Celta respecto a las bajas. A Starfelt, Miguel Román y Jones, presentes en el parte médico, se les han unido Pablo Durán y Borja Iglesias. El delantero de Tomiño sufrió un golpe en el partido ante el Elche que le genera un edema y no estará disponible ante la Juventus.

Más preocupación hay con el Panda. “Borja ayer tiene un mal gesto en el entrenamiento y tiene otra vez molestia en el sóleo y están haciéndole pruebas ahora, veremos el alcance de esas molestias. Descartado para este partido y para el fin de semana”, señaló Claudio a la par que destacó que el Celta tiene “una plantilla larga, con nivel parejo entre todos”.

Las principales novedades de la convocatoria, además de las bajas, son las subidas de Germain Milla, que se estrena en convocatoria de primer equipo, Andrés Antañón, recuperado de su lesión, y Ángel Arcos, que debutó la pasada temporada en Europa League.

Un partido marcado en rojo en el calendario y con el 4-0 en la memoria. Aunque parece improbable y el propio Claudio comentó que le valdría cualquier resultado, el Celta buscará vivir otro “día redondo” como ocurrió hace 26 años.