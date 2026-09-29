Drama en el Celta: Miguel Román, fuera entre 6 y 8 semanas

Malísimas noticias para el Celta. Miguel Román ha caído lesionado de su rodilla y se perderá el próximo tramo de la competición. El jugador será sometido a una artroscopia, al igual que Jones El-Abdellaoui, y estará fuera sobre las siguientes seis semanas por lo que no regresará a los terrenos de juego hasta diciembre.

La lesión tuvo lugar en el entrenamiento de ayer. El centrocampista de Gondomar abandonó la sesión tras notar un pinchazo en su rodilla. Esta mañana se sometió a una resonancia en los servicios médicos del club y las peores noticias se han confirmado. Se le realizará dicho tratamiento, aunque aún no tiene fecha exacta para la operación.

Aunque la estimación inicial de recuperación eran de 6 a 8 semanas, el Celta estima oficialmente un periodo de baja de entre 4 y 6 semanas "en ausencia de complicaciones". Los servicios médicos del club han confirmado que el centrocampista presenta un cuerpo libre articular en la rodilla derecha.

De esta manera, el Celta pierde a su principal referencia en el centro del campo durante un tramo clave en el calendario celeste. Otro nuevo mazazo para Claudio Giráldez en una línea en la que cuenta únicamente con dos efectivos sanos de la primera plantilla (Ilaix Moriba y Aleix Febas) sumados a futbolistas del filial como Hugo Burcio.

Nuevo contratiempo para Miguel

La mala fortuna vuelve a sacudir al centrocampista celeste. La temporada pasada, en el mejor momento del curso, también sufrió una lesión en un entrenamiento que le impidió estar en el tramo decisivo. En este caso fue una fractura en la base del quinto metatarsiano.

Tras recuperarse, Miguel Román ha sido clave en el inicio de temporada en el Celta. Ha sido el jugador de campo más utilizado por Claudio Giráldez y titular en todos los encuentros, excepto ante el Athletic Club. Una baja muy sensible para el conjunto vigués en un momento importante de la temporada con LaLiga y Europa League en juego.

Dar un paso adelante

Con la baja del mediocentro son varios los nombres que deben dar un salto adelante. Tras las primeras jornadas del curso está claro que Ilaix Moriba será el dueño del centro del campo vigués. Su capacidad física y atribución de responsabilidad en los últimos partidos son clave para que el Celta pueda paliar de la mejor manera posible la lesión de Miguel Román.

Otro de los jugadores indispensables para este tramo de competición será Aleix Febas. El ilerdense llegó desde el Elche este verano y, tras una gran impresión en pretemporada, su momento se vio parado en seco tras una lesión en las costillas. Ya recuperado, Febas será clave en el centro del campo del Celta.

Por último, Claudio Giráldez tendrá que apostar por varios de los futbolistas del Fortuna. Hugo Burcio y Andrés Antañón son las principales alternativas dentro del conjunto de Fredi Álvarez y llevan toda la temporada en dinámica de primer equipo. Varias opciones para sustituir al que seguramente estaba siendo el mejor futbolista del Celta en este comienzo de temporada.