Iago Aspas, sobre el inicio de temporada del Celta: "Merecíamos más puntos de los que llevamos"

La 'manita' contra el Racing de Santander ha elevado el ánimo de la plantilla celeste tras el complicado inicio de temporada. Las tres derrotas y cuatro empates previos sembraron dudas sobre la figura de Giráldez y sus jugadores, aunque su capitán Iago Aspas defiende que "merecían" mejores resultados.

La leyenda celeste ha participado este martes en la presentación de la campaña de comunicación de la Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia. Tras el acto, Aspas ha atendido a los medios de comunicación y sus preguntas sobre el complicado inicio de temporada y su lesión.

"El fútbol no va de merecimientos, sino de quien mete la pelota en la portería", ha afirmado el capitán, que se enfrenta a su última temporada sobre el terreno de juego. Aspas considera que el equipo estaba "trabajando muy bien" pese a no "dar todos los réditos".

"Merecíamos muchos más puntos de los que llevamos, pero el fútbol no va de merecimientos", ha recalcado el máximo goleador de la historia del Celta. También ha destacado que la victoria frente al Racing de Santander les dará fuerza para enfrentar a la vuelta de la competición tras el parón de selecciones.

"Casi a tope" tras el parón

Sobre su lesión, Aspas ha desvelado que ha comenzado a correr "poco a poco" este lunes. En este sentido, cabe recordar que está previsto que esté fuera del terreno de juego durante un mes por una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo izquierdo.

"Tenemos una aproximación de 3-4 semanas y, bueno, estaremos a la vuelta del parón ya casi a tope", ha afirmado el capitán celeste tras un acto al que también acudió el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El regidor ha asegurado que el jugador ya conoce la ubicación de su estatua, que aún no ha querido desvelar en público.