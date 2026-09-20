Plantilla del Celta Fortuna contra el UD Almería, a 20 de septiembre de 2026 Canteira Celeste

La frágil defensa del Celta Fortuna condena a los de Fredi en Almería

El Celta Fortuna cae ante uno de los máximos candidatos al ascenso a Primera División. Dos errores defensivos en los primeros 20 minutos condenaron al filial celeste en Almería, que vuelve a Vigo con la mirada puesta en la lesión de Bernard Somuah.

El UD Almería demostró su potencial en los primeros minutos del encuentro, dominando al filial celeste. Los rojiblancos se encontraron muy rápido con el gol: Javi Muñoz asistió a Nico Melamed en un desajuste defensivo de los celestes, batiendo desde fuera del área a Coke Carrillo (1-0, minuto 6).

El Celta Fortuna creció en los siguientes minutos gracias al talento y valentía de Óscar Marcos, Ángel Arcos y Hugo Cuenca. Tras un saque de esquina, en el minuto 16, Adrià Capdevila conectó un zapatazo desde más de 30 metros que se estrelló contra el larguero.

O golpeo de Capde ben merecía o 1-1. pic.twitter.com/SNLQoqgdJX — Canteira Celeste (@CanteiraCeleste) September 20, 2026

Pese a la buena ocasión celeste, el Almería aprovechó otro error en defensa para ampliar su ventaja y sellar su victoria. Marcos Luna centró desde la banda derecha y Javi Muñoz remató con la pierna izquierda para situar el 2-0 en el marcador (minuto 18).

El Celta Fortuna trataba de acercarse a la portería rival a través de la calidad individual de su tridente ofensivo. El descanso llegó sin ocasiones claras para los de Fredi Álvarez, que se marcharon a los vestuarios preocupados por la lesión de su delantero, Bernard Somuah.

El partido se reanudó con el mismo guion. Un Almería a medio gas supo controlar al Celta Fortuna, que pese a pisar área con frecuencia no consiguió ninguna buena acción de disparo. Cabe destacar la actuación de Aldrine Kibet en los últimos minutos del encuentro, con conducciones peligrosas que obligaron a esforzarse a los defensas del Almería.

Gran acción de Kibet para intentar recortar distancias no marcador. pic.twitter.com/LkJM9524Qx — Canteira Celeste (@CanteiraCeleste) September 20, 2026

Así, el filial celeste encadena su segunda derrota consecutiva, tras perder el lunes contra otro de los 'cocos' de la competición, el Eibar. El Celta Fortuna tratará de retomar la senda de la victoria el próximo sábado 26 de septiembre en Balaídos, a las 18:30 horas, contra el Sabadell.