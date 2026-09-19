El Celta rompe su mala racha con una 'manita' contra el Racing

La derrota contra el Omonia en la primera jornada de Europa League y el mal inicio en LaLiga puso contra las cuerdas a los jugadores del Celta y a su entrenador, Claudio Giráldez. Pero los celestes han logrado sacudir todos sus males este sábado contra el Racing de Santander, logrando la primera victoria de la temporada con una goleada para el recuerdo.

Pese a una alineación ofensiva, el equipo olívico volvía a pecar de inofensivo en el último tercio de campo. Las imprecisiones en los pases y controles preocupaban de nuevo a los 19.505 aficionados presentes este sábado en el estadio municipal de Balaídos.

A la media hora de juego, Ferrán Jutglà realizó un control orientado con el muslo para superar a Belocian y encarar portería. El central del Racing arrastró el balón con la mano y, tras acudir al VAR, De Burgos Bengoetxea señaló penalti. Hugo González ajustó su disparo al palo derecho de Agirrezabala, que no pudo evitar que los celestes se adelantaran en el marcador (1-0).

Los cántabros mantuvieron el control de la pelota, pero un gran Yoel Lago y un sólido Sebastián Cáceres lograron frenar con solvencia sus llegadas. Los jugadores del Celta también se mostraron activos en la recuperación. Una buena activación y conducción de Illaix Moriba rumbo al descanso permitieron al guineano sacar un disparo potente que alcanzó las redes del portero vasco (2-0).

El paso por vestuarios no sirvió a los jugadores del Racing de Santander para encontrar portería con claridad, pese a contar con la posesión del balón. Al cumplirse el minuto 65, los cántabros acumularon 470 pases intentados, su cifra más alta en lo que va de temporada.

Tan sólo un gol anulado por fuera de juego de Asier Villalibre inquietó a Ionut Radu, que pronto observó cómo Miguel Román conectó un zapatazo desde fuera del área que inclinó el partido hacia el Celta. Con el 3 a 0 en el marcador, los de Giráldez fueron superiores y lograron recuperar las buenas sensaciones que enamoraron a los celtistas en años anteriores.

Dous goles en nove minutos 🔥 pic.twitter.com/zWZFL9if1D — Celta (@RCCelta) September 19, 2026

Pablo Durán redondeó el resultado con dos buenos disparos (5-0). Así, el Celta espantó todos los males y el equipo se va al parón de selecciones con tres puntos y una 'manita' para recuperar fuerzas. La Juventus en Balaídos y el viaje a Glasgow esperan a los celestes en la vuelta a competición europea, aunque tendrán que seguir sumando victorias en liga para alejarse de los puestos de descenso.