El Celta cierra el mercado de fichajes con la llegada de Sebastián Cáceres y la salida de Carles Pérez

El Celta cierra el mercado de fichajes reforzando la defensa y liberando una de las fichas más altas de la plantilla. El club olívico completó este martes la incorporación del central uruguayo Sebastián Cáceres y la salida de Carles Pérez.

A última hora del día, se confirmaron los rumores que cruzaban el Atlántico. El cuerpo directivo de Marián Mouriño cerró el traspaso de Sebastián Cáceres. El central uruguayo se convierte en jugador celeste hasta junio de 2030, abandonando el Club América de México.

Llega a Vigo tras seis temporadas y media en el conjunto azulcrema, donde superó los 200 partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX consecutivas, un Campeón de Campeones y la Campeones Cup. En México se asentó como uno de los defensas más fiables del campeonato.

Anticipación, capacidad de defender espacios amplios y una buena salida de balón son los atributos del internacional uruguayo formado en el Liverpool de Montevideo. Según el club olívico, Cáceres llega "en plena madurez competitiva y con rodaje de quien lleva años peleando por títulos".

A expensas del reconocimiento médico, el central aportará solidez y experiencia a la zaga de Claudio Giráldez. Este era uno de los perfiles demandados por el entrenador de O Porriño tras la marcha de Joseph Aidoo, Manu Rodríguez y Carlos Domínguez.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

Con la llegada del central uruguayo, el Celta ha realizado seis incorporaciones este verano: Couhaib Driouech (traspaso), Sebastián Cáceres (traspaso), Abdoulaye Faye (cesión), Aleix Febas (llega libre), Javi Galán (llega libre) y Altay Bayindir (cesión).

Salida de Carles Pérez

Durante el último día de mercado, A Sede también llegó a un acuerdo con Carles Pérez para rescindir su contrato. De esta forma, el Celta se libera de uno de los contratos más elevados de la plantilla, que no correspondían con el rendimiento de un jugador que salió como cedido las dos últimas temporadas.

Carles Pérez llegó a Vigo en el verano de 2022, con el objetivo de ser uno de los grandes nombres de la temporada para el conjunto olívico. En su primera campaña anotó cinco goles y aportó seis asistencias, pero su rendimiento cayó un año después, en el que registró tres goles y una asistencia.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Carles Pérez pecha a súa etapa como celeste.



Grazas polo teu compromiso durante estes anos, Carles 🩵 Moita sorte no teu próximo reto! pic.twitter.com/evPr2sjS3v — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

El atacante catalán vivió dos de sus últimas etapas como celeste en calidad de cedido. Tras jugar en el Getafe CF, la pasada temporada se incorporó al Aris de Salónica, donde continuó su trayectoria en la Superliga de Grecia. El club olívico ha agradecido su compromiso.

Más movimientos

Por otro lado, el buen rendimiento de Yoel Lago la última temporada, así como su gran nivel mostrado en el inicio de esta campaña, ha empujado al Celta a convertir al central en jugador del primer equipo "a todos los efectos".

Yoel, que lucirá el dorsal 18, fue el segundo jugador de campo con más minutos la pasada temporada, "confirmando así la confianza del cuerpo técnico en un futbolista que lleva años creciendo en las categorías inferiores del club", en palabras del club olívico.

Feito na Madroa 🌱 @yoel_lagoo



O noso canteirán terá ficha do primeiro equipo do Celta nesta tempada 26/27. Levará o dorsal 18.



Orgullo de Canteira. Orgullo da Madroa 🩵 pic.twitter.com/WgMBoWxIKn — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

En el apartado de salidas, el Celta también anunció la rescisión del portero Izan Server. De 19 años, llegó a Vigo el pasado verano procedente del Deportivo Alavés para continuar su formación en A Canteira, donde fue clave bajo los palos del Juvenil A.

Sin sitio en el Celta Fortuna, el club olívico ha optado por rescindir el contrato que vinculaba al guardameta con la entidad celeste. De esta forma, Fredi Álvarez continuará disponiendo de Coke Carrillo, Caio Barone y Marcos González para la portería del filial.