Oficial: el Celta refuerza su portería con el guardameta turco Altay Bayindir

Altay Bayindir se convierte en el nuevo muro de la portería celeste. El guardameta turco aterriza en Vigo tras el acuerdo de cesión con opción de compra entre el Celta y el Manchester United.

Formado en las categorías inferiores del Bursaspor y el Ankaragücü, Bayindir se consolidó como profesional en el Fenerbahçe. Durante cuatro temporadas, fue uno de los porteros de referencia en Estambul, donde llegó a ejercer como capitán.

En 2023 dio el salto al Manchester United, convirtiéndose en el primer futbolista turco en la historia del club inglés. Allí ha acumulado más de 1.500 minutos y ha seguido ampliando su experiencia al máximo nivel, tanto en competiciones nacionales como europeas.

El Celta confía en que Bayindir siga aportando seguridad bajo palos, así como su imponente físico y su capacidad para dominar el juego aéreo. El internacional absoluto con Turquía ha viajado directamente a Italia para incorporarse a la pretemporada celeste.