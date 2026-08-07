Oficial: el Celta refuerza su portería con el guardameta turco Altay Bayindir
El Celta y el Manchester United han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Altay Bayindir
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Altay Bayindir se convierte en el nuevo muro de la portería celeste. El guardameta turco aterriza en Vigo tras el acuerdo de cesión con opción de compra entre el Celta y el Manchester United.
Formado en las categorías inferiores del Bursaspor y el Ankaragücü, Bayindir se consolidó como profesional en el Fenerbahçe. Durante cuatro temporadas, fue uno de los porteros de referencia en Estambul, donde llegó a ejercer como capitán.
En 2023 dio el salto al Manchester United, convirtiéndose en el primer futbolista turco en la historia del club inglés. Allí ha acumulado más de 1.500 minutos y ha seguido ampliando su experiencia al máximo nivel, tanto en competiciones nacionales como europeas.
El Celta confía en que Bayindir siga aportando seguridad bajo palos, así como su imponente físico y su capacidad para dominar el juego aéreo. El internacional absoluto con Turquía ha viajado directamente a Italia para incorporarse a la pretemporada celeste.
🇹🇷🩵 pic.twitter.com/SvaMbAdjjX— Celta (@RCCelta) August 7, 2026