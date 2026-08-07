El canterano David Sueiro renueva con el Celta hasta 2029

El Celta renueva al canterano David Sueiro por las próximas tres temporadas, por lo que el mediapunta defenderá el escudo celeste hasta 2029. Natural de Silleda, David llegó a A Madroa en categoría Infantil procedente del Xuventude Oroso.

A sus 16 años, destaca por su calidad técnica, su elegancia con el balón y una madurez impropia en su edad para interpretar el juego. "Un talento diferencial que ya le ha abierto las puertas de la selección española sub-16", celebran desde el club.

Actualmente, el canterano inició la pretemporada 2026/27 con el Celta Fortuna. Además, ha participado en los cuatro encuentros amistosos disputados hasta el momento, dejando muy buenas sensaciones en cada uno de ellos y demostrando sobre el terreno de juego su personalidad y gran proyección.