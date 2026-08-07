El canterano David Sueiro renueva con el Celta hasta 2029
Un talento diferencial que ya le ha abierto las puertas de la selección española sub-16", celebran desde el club
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El Celta renueva al canterano David Sueiro por las próximas tres temporadas, por lo que el mediapunta defenderá el escudo celeste hasta 2029. Natural de Silleda, David llegó a A Madroa en categoría Infantil procedente del Xuventude Oroso.
A sus 16 años, destaca por su calidad técnica, su elegancia con el balón y una madurez impropia en su edad para interpretar el juego. "Un talento diferencial que ya le ha abierto las puertas de la selección española sub-16", celebran desde el club.
Actualmente, el canterano inició la pretemporada 2026/27 con el Celta Fortuna. Además, ha participado en los cuatro encuentros amistosos disputados hasta el momento, dejando muy buenas sensaciones en cada uno de ellos y demostrando sobre el terreno de juego su personalidad y gran proyección.