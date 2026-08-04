La TVG emitirá 12 partidos del Celta Fortuna en su debut en Segunda División

El Celta Fortuna se estrenará la próxima temporada en la Liga Hypermotion, la segunda máxima categoría del fútbol español. Un hito histórico para el deporte gallego que será retransmitido en directo por la Televisión de Galicia (TVG).

El primer canal autonómico emitirá 12 partidos del paso del filial celeste por la Segunda División. Los encuentros también se podrán seguir a través de la plataforma AGalega.gal.

La TVG emitirá por primera vez al Celta Fortuna en la liga de plata del fútbol español el próximo 31 de agosto, a las 21:30 horas. Será la tercera jornada de la competición, cuando el estadio de Balaídos acoja la visita del Castelló.

"Esta aposta da TVG polo Celta Fortuna dá continuidade ao compromiso da canle autonómica co fútbol galego profesional", han asegurado de la corporación en una nota de prensa. Durante la temporada pasada, la TVG emitió 11 partidos del Deportivo en Segunda División.

A la espera del comienzo de la liga, la televisión autonómica continúa con la emisión de todos los partidos de la pretemporada del Celta. En concreto, se podrán ver en la TVG y en AGalega.gal el Sassuolo-Celta, del miércoles 5 de agosto, y el Nápoles-Celta, del sábado 8.

Por otro lado, la corporación también ofrecerá un partido por jornada de la Primera RFEF, en la que compiten cinco equipos gallegos: Pontevedra, Racing de Ferrol, Club Deportivo Lugo, Unión Deportiva Ourense y Fabril Deportivo.