El Celta Fortuna refuerza su ataque con Vladimir Silva

El Celta y el FC Paços de Ferreira han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Vladimir Silva que reforzará la plantilla del Celta Fortuna de cara al arranque de una temporada histórica en LaLiga Hypermotion.

Natural de Bissau y con solo 17 años, Vlad disputó un total de 26 encuentros en la segunda división portuguesa con el Paços de Ferreira, firmando un gol y una asistencia. Además, el atacante sumó dos participaciones en la Taça de Portugal. A nivel internacional, el nuevo jugador celeste debutó con la selección lusa sub-17, con la que ha disputado 12 encuentros y ha anotado dos goles.

Extremo izquierdo capaz de ocupar diferentes posiciones del frente de ataque, Vlad destaca por su velocidad y capacidad para generar ventajas en el uno contra uno. El club destaca que su perfil ofensivo, unido a una buena interpretación de los espacios, lo convierten en un jugador con una gran proyección y plenamente identificado con la apuesta del club por el talento joven.