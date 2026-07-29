El carismático guardameta celeste Andrei Radu ya tiene su propia canción gracias al rapero gallego Hugo Guezeta

El rapero ponteareano Hugo Guezeta ha querido rendir homenaje con "Radu" al guardameta que, en apenas un año, se ha metido en el bolsillo a toda la hinchada celeste con su carisma y su retranca made in Bucarest pero que bien podría ser gallega.

Andrei Radu ya tiene su canción y está llamada a ser la banda sonora de grandes momentos en Balaídos durante la temporada que está a punto de arrancar. Con potencia, pegadiza y con sello celeste: son los adjetivos que describen un tema producido por Petrowski -que viajó a través de la música popular de Rumanía para mezclar sus ritmos- y cuyo videoclip ha sido dirigido por IzanMG.

Este jueves se desvelará el videoclip en Youtube -a partir de las 12:00 horas- y, desde las 20:00 horas, el tema se podrá escuchar en las distintas plataformas. Este miércoles varias decenas de personas pudieron descubrir el tema en primicia en un acto abierto en A Sede. No asistió el propio Radu por motivos personales, aunque los creadores de la canción aseguraron que el guardameta ya la habría escuchado y habría mostrado su agradecimiento por este homenaje.