Grupo Breogán se une al Celta como patrocinador oficial hasta 2028.

El Celta y Grupo Breogán han alcanzado un acuerdo de colaboración hasta 2028 por el que el principal grupo de automoción de Galicia se incorpora como nuevo patrocinador oficial del club a través de sus marcas Toyota y Lexus.

La alianza permitirá a ambas firmas contar con una destacada presencia publicitaria en el estadio ABANCA Balaídos, la Cidade Deportiva Afouteza y los canales oficiales del Celta. También se desarrollarán acciones promocionales y experiencias destinadas a la afición celeste a lo largo de las próximas temporadas.

El acuerdo une a dos entidades gallegas que comparten valores como el compromiso con el territorio, el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación. Para Grupo Breogán, la colaboración supone además reforzar su vinculación con Vigo y utilizar el deporte como herramienta para acercarse a la comunidad.

"El Celta representa como pocos ese sentimiento de Galicia que llevamos dentro y unos valores con los que nos sentimos plenamente identificados", señaló el presidente de Grupo Breogán, José Ramón Ferreiro, quien destacó que Toyota y Lexus quieren acompañar al club en la construcción de un proyecto "fiable, sostenible y ambicioso".

Por su parte, la presidenta del Celta, Marián Mouriño, celebró la incorporación de Grupo Breogán a la red de patrocinadores del club. "Su trayectoria, prestigio y apuesta por la calidad y el arraigo a nuestra comunidad encajan plenamente con la visión de crecimiento que perseguimos", afirmó, convencida de que el acuerdo generará valor para ambas partes.

Con esta incorporación, el Celta continúa ampliando su cartera de patrocinadores con empresas líderes que comparten su apuesta por Galicia, su tejido empresarial y la afición celeste.