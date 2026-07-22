Vigo rendirá homenaje a Borja Iglesias como el primer celtista campeón del mundo

El Concello de Vigo prepara un homenaje en reconocimiento al delantero santiagués Borja Iglesias que, actualmente, milita en las filas del Celta de Vigo. Lo anterior tras la participación de "El Panda" en el Mundial de Fútbol 2026, durante el que el conjunto español se impuso a la Selección Argentina para bordarse su segunda estrella.

Todo un hito que el alcalde de Vigo ha puesto en valor este miércoles: "Es un campeón del mundo y es jugador del Celta", recordó el primer edil vigués. "Es el primer jugador del Celta que es campeón del mundo, y le vamos a hacer un homenaje aquí en el Concello. Por el éxito que consiguió con el nombre del Celta por detrás. Será una forma de ensalzar una gran acción deportiva", anotó.

"El Panda" es un jugador muy querido, especialmente, por pronunciarse siempre en temas sensibles y por mostrarse siempre cercano y afable. Tras su participación en el Mundial fueron muchas las personalidades y entidades deportivas que le felicitaron públicamente, entre ellas, el actor Javier Bardem y el Betis o el Zaragoza -clubes de los que formó parte-. También políticos, como la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, o la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.