¿Qué pasos faltan para terminar la reforma de la grada de Gol de Balaídos?

Tras más de 10 años, la reforma completa del estadio municipal de Balaídos está a punto de finalizar, con las obras de la grada de Gol entrando en su recta final. Serán más de 12 años los que se extenderán los trabajos, que empezaron en enero de 2015 y está previsto que finalicen a mediados de febrero de 2027.

Sin contar la nueva ampliación que plantea el Concello, y en la que ya trabaja, de la grada de Tribuna, mirando al Mundial 2030, el estadio del Celta quedará por fin totalmente cerrado, completado el anillo, que ha encontrado todo tipo de trabas.

La semana pasada, el alcalde Abel Caballero informó de que ya habían llegado las barras y las piezas esféricas que conformarán la malla metálica encargada de sostener la futura cubierta de la grada. Una estructura que se ensamblará primero sobre el terreno antes de ser elevada con una gran grúa.

"Se monta toda la estructura en el suelo, uniendo las barras con las bolas, y una vez completada se iza con una grúa para dejarla enganchada en la parte superior, apoyada en sus propios pilares", explicaba Caballero, que añadía que será durante el mes de agosto cuando se lleve a cabo el izado de toda la malla metálica que servirá de soporte para la nueva cubierta de la grada de Gol.

Obras ejecutadas

De momento, las obras están ejecutándose en el plazo previsto y anunciado en abril de 2024, cuando se aprobó el proyecto de ejecución con un presupuesto inicial de 25,64 millones de euros y un plazo de obra de 23 meses. Las obras comenzaron finalmente el 28 de enero de 2025, por lo que esos 23 meses nos llevarían a finales de diciembre de 2026, más un plazo para completar pruebas, certificaciones, recepción de instalaciones y puesta en servicio de toda la grada, que se podría extender hasta febrero de 2027.

Generando un hilo temporal, en febrero de 2025 comenzó la retirada de asientos, a lo que siguió la demolición de la antigua estructura y se eliminaron y rellenaron los antiguos túneles de vestuarios situados bajo la grada. Entre el verano y el otoño de ese año, se ejecutó la cimentación con 313 pilotes y micropilotes, con profundidades de entre seis y doce metros y que se unieron mediante vigas de hormigón, formando una especie de entramado o "telaraña" estructural sobre el que se construyó la gran losa de apoyo.

Los siguientes ocho meses, se colocaron los grandes pilares y los elementos prefabricados de hormigón y en junio la grada había alcanzado ya prácticamente su altura máxima y ofrecía su forma definitiva, aunque todavía sin cubierta. Desde mediados de junio, el Concello anunció la instalación de 792 asientos de las primeras cinco filas, con la previsión de que esa zona de Gol Bajo se abra para el arranque liguero a mediados de agosto.

Lo que falta

Actualmente, se está ejecutando el montaje de la malla que sostendrá la cubierta. La estructura se monta inicialmente a nivel del suelo, dividiéndola en grandes piezas. Durante agosto está previsto levantarla con grúas de gran tonelaje y fijarla sobre los pilares principales. Este procedimiento reduce el trabajo en altura y permite controlar mejor la geometría de la cubierta.

Una vez instalada la malla metálica faltará colocar las capas que forman la cubierta, sus remates, canalizaciones y sistemas de evacuación del agua. Además, en paralelo deberán completarse las fachadas y cerramientos, las divisiones interiores y albañilería, carpinterías, aislamientos, pavimentos, redes de saneamiento y drenaje, instalaciones eléctricas, iluminación y sistemas de seguridad.

También escaleras, ascensores y accesos, colocar el resto de asientos y la urbanización del espacio público exterior.

Este último tramo de trabajos, el Concello lo sitúa entre el verano y el final de 2026, es decir, en torno a unos cuatro meses.

Fechas de apertura

La apertura inicial será parcial a mediados de agosto, cuando está previsto que se puedan ya usar las 702 localidades de Gol Bajo, correspondientes a las cinco filas más próximas al terreno de juego. Así, su estreno podría ser en el Celta-Osasuna del domingo 16 de agosto de 2026, a las 21:30 horas, primera jornada de Liga en Balaídos.

Para la apertura total, la previsión municipal es terminar materialmente la grada a finales de 2026 y tenerla plenamente operativa en febrero de 2027.

Atendiendo al calendario de Liga, habría dos posibles partidos para la inauguración de la grada de Gol y de la reforma de Balaídos al completo; podría ser el fin de semana del 14 de febrero de 2027, en el Celta-Rayo Vallecano. Casualmente, un Celta-Rayo Vallecano fue el partido en el que el Concello ofreció abrir la grada de Marcador tras su reforma en 2023, aunque finalmente se abrió para el último partido de Liga contra el Barcelona.

Otra fecha posible, en caso de que esta primera no sea la elegida, sería el último fin de semana de febrero en el Celta-Espanyol.