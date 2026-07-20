Hugo Sotelo, cedido al Levante.

Hugo Sotelo, cedido al Levante. RCCELTA

Celta de Vigo

El Celta se despide de uno de sus canteranos: Hugo Sotelo, cedido al Levante

Debutó en la temporada 2021-2022 y disputó más de 80 partidos con la camiseta celeste

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El Celta ha hecho oficial la salida de Hugo Sotelo. El mediocentro canterano jugará la próxima temporada en el Levante después de que ambos clubes acordasen una cesión, con opción de compra del 50%.

Hugo González celebrando el primer Gol del Celta

Sotelo debutó en la temporada 2021/2022 con el primer equipo del Celta ante el Barcelona y ha disputado más de 80 partidos con la celeste entre todas las competiciones.

Su salida es la primera del mercado veraniego del club, además de aquellos jugadores que terminaron contrato. En el capítulo de fichajes, Febas y Galán han llegado libres a Vigo.