El Celta se despide de uno de sus canteranos: Hugo Sotelo, cedido al Levante
Debutó en la temporada 2021-2022 y disputó más de 80 partidos con la camiseta celeste
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El Celta ha hecho oficial la salida de Hugo Sotelo. El mediocentro canterano jugará la próxima temporada en el Levante después de que ambos clubes acordasen una cesión, con opción de compra del 50%.
Sotelo debutó en la temporada 2021/2022 con el primer equipo del Celta ante el Barcelona y ha disputado más de 80 partidos con la celeste entre todas las competiciones.
Su salida es la primera del mercado veraniego del club, además de aquellos jugadores que terminaron contrato. En el capítulo de fichajes, Febas y Galán han llegado libres a Vigo.
𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Hugo Sotelo xogará cedido no @LevanteUD esta tempada.— Celta (@RCCelta) July 20, 2026
Moita sorte nesta nova aventura, canteirán 🩵