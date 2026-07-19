El Celta empata ante el Braga en su primer amistoso de pretemporada y deja buenas sensaciones

El Celta arrancó la pretemporada con un empate (2-2) frente al Braga en tierras portuguesas. En su primer amistoso del verano, el conjunto gallego logró igualar el marcador pese al dominio de un rival más rodado, que volvió a hacer daño con dos goles a balón parado.

El resultado deja buenas sensaciones si se tiene en cuenta que el Celta apenas lleva una semana de entrenamientos tras las vacaciones, mientras que el Braga acumula cerca de un mes de preparación y afrontará la próxima semana una eliminatoria para acceder a la Conference League.

"Muy contento. La verdad es que ha estado por encima de lo esperado. Ellos han sido mejores, pero hemos competido muy bien e igualado el marcador", valoró Giráldez tras el encuentro. El técnico celeste también destacó que el amistoso sirvió para dar minutos y hacer debutar a varios jugadores de la cantera.