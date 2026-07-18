La emoción de un abuelo al recibir su primera camiseta del Celta con 78 años

Amadeo Antonio Pazos, un gallego de 78 años, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de las redes sociales en los últimos días. Su nieta, Marta, compartió un vídeo en el que muestra la sorpresa que prepararon a su abuelo por su cumpleaños: regalarle, por primera vez en su vida, una camiseta del Celta de Vigo.

"Tuvo un ictus hace un año y perdió el habla", explica Marta, que asegura que "Celta" es una de las pocas palabras que todavía puede pronunciar. Por eso, la emoción de Amadeo fue más que evidente cuando recibió la equipación de manos de su único bisnieto, el hijo de Marta.

"Siempre ha sido un gran apasionado del Celta. Fue quien nos transmitió a toda la familia el amor por el club. En su casa siempre había escudos, banderas y todo tipo de recuerdos celestes, pero nunca había tenido su propia camiseta", relata su nieta. Como no podía ser de otra manera, el regalo llevaba el dorsal de Iago Aspas, "su jugador favorito".