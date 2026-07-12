Los jugadores del Celta Fortuna Anxo y Antañón, campeones del Europeo sub-19 con España

Los jugadores del Celta Fortuna siguen cosechando éxitos tras su ascenso a Segunda División. Anxo y Antañón se han proclamado campeones de Europa sub-19 con la selección española, tras una final en la que ambos han contado con minutos.

Ambos partieron como suplentes y saltaron al campo con dos goles a favor sobre el combinado germano. Antañón ingresó en el minuto 73 por Quim Junyent (Almería) y Anxo, en el 88 por Thiago Pitarch (Real Madrid).

Antañón y Anxo celebraron la victoria acordándose de su tierra natal y del equipo que les formó. Lucieron banderas de 'Feito na Madroa' y el Celta no tardó en celebrar en redes sociales el éxito de dos jugadores que serán clave en la próxima temporada del Fortuna.

Décimo campeonato de Europa sub-19

España conquistó su décimo Campeonato de Europa Sub-19 con una gran final ante Alemania en el The Racecourse Ground de Wrexham (Gales, Reino Unido). Pese al dominio de la posesión del balón, la primera ocasión peligrosa la generó Alemania. Strange obligó a Manu González a realizar la primera parada.

El delantero alemán, Stange, repitió la jugada 20 minutos después, esta vez desmarcándose de Andrés Cuenca antes de disparar un tiro raso que el portero español logró detener con las piernas. Ahora bien, a punto de llegar al descanso el delantero del Villarreal, Hugo López, puso el 1-0 tras un rechace.

España rápidamente amplió su ventaja en la segunda parte gracias a dos protagonistas inesperados: los centrales Cuenca y Mario Rivas. Cuenca consiguió un córner cuando Florian Hellstern despejó su disparo lejano y su compañero en el centro de la zaga metió gol en el saque de esquina.

Alemania trató de recortar distancias con diversos acercamientos, pero la defensa española se mantuvo impenetrable hasta el final, como durante todo el torneo —España es la primera selección que gana el Europeo sub-19 sin encajar goles—. Así, el combinado de Paco Gallardo se hizo con el título.