Borja Iglesias debuta en el Mundial en el partido que dejó llorando a Cristiano Ronaldo

Fueron apenas unos instantes en el tiempo añadido, pero Borja Iglesias ya puede presumir de haber debutado en un Mundial de Fútbol y se convierte en el decimotercer jugador del Celta en disputar una Copa del Mundo.

Tras el gol de Merino, hijo del ex jugador del Celta con el mismo nombre, en el minuto 91, Luis de la Fuente decidió dar entrada al delantero gallego cuando se cumplían los seis minutos de añadido; el dorsal 26 de la selección entró por Oyarzabal para defender el resultado los últimos instantes.

El partido terminó con la victoria 1-0 de España sobre Portugal y la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales con lágrimas en los ojos. El viernes, la selección española se cita con Bélgica a las 21:00 horas buscando un hueco en las semifinales.

¡DEBUT Y A CUARTOS! 🐼



Borja Iglesias se convierte en el 13º jugador de la historia del Celta en debutar en la @fifaworldcup_es.



La @SEFutbol derrotó a la @selecaoportugal en octavos de final (0-1).



¡GRANDE, @BorjaIglesias9! 🩵#FIFAWorldCup pic.twitter.com/kHhq36kfm3 — Celta (@RCCelta) July 6, 2026

Por su parte, Borja Iglesias se suma a la nómina de celestes que ha disputado con su selección un Campeonato del Mundo:

Gabriel Alonso

Jorge Otero

Cañizares

Djorovic

Dan Eggen

Karpin

Juanfran

Cavallero

Iago Aspas

Pione Sisto

Maxi Gómez

Starfelt

Borja Iglesias

Como señalan desde Afouteza e Corazón, Kaviedes, McCarthy, Guidetti y Orbelín eran del club vigués, pero estaban cedidos cuando jugaron un Mundial.