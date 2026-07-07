Borja Iglesias celebra el gol de Merino.

Borja Iglesias celebra el gol de Merino. @sefutbol

Celta de Vigo

Borja Iglesias debuta en el Mundial en el partido que dejó llorando a Cristiano Ronaldo

El delantero santiagués se convierte en el decimotercer jugador celeste que juega en una Copa del Mundo tras disputar los últimos instantes del partido ante Portugal

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Fueron apenas unos instantes en el tiempo añadido, pero Borja Iglesias ya puede presumir de haber debutado en un Mundial de Fútbol y se convierte en el decimotercer jugador del Celta en disputar una Copa del Mundo.

Nueva equipación del Celta

Tras el gol de Merino, hijo del ex jugador del Celta con el mismo nombre, en el minuto 91, Luis de la Fuente decidió dar entrada al delantero gallego cuando se cumplían los seis minutos de añadido; el dorsal 26 de la selección entró por Oyarzabal para defender el resultado los últimos instantes.

El partido terminó con la victoria 1-0 de España sobre Portugal y la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales con lágrimas en los ojos. El viernes, la selección española se cita con Bélgica a las 21:00 horas buscando un hueco en las semifinales.

Por su parte, Borja Iglesias se suma a la nómina de celestes que ha disputado con su selección un Campeonato del Mundo:

  • Gabriel Alonso
  • Jorge Otero
  • Cañizares
  • Djorovic
  • Dan Eggen
  • Karpin
  • Juanfran
  • Cavallero
  • Iago Aspas
  • Pione Sisto
  • Maxi Gómez
  • Starfelt
  • Borja Iglesias

Como señalan desde Afouteza e Corazón, Kaviedes, McCarthy, Guidetti y Orbelín eran del club vigués, pero estaban cedidos cuando jugaron un Mundial.