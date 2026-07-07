Borja Iglesias debuta en el Mundial en el partido que dejó llorando a Cristiano Ronaldo
El delantero santiagués se convierte en el decimotercer jugador celeste que juega en una Copa del Mundo tras disputar los últimos instantes del partido ante Portugal
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Fueron apenas unos instantes en el tiempo añadido, pero Borja Iglesias ya puede presumir de haber debutado en un Mundial de Fútbol y se convierte en el decimotercer jugador del Celta en disputar una Copa del Mundo.
Tras el gol de Merino, hijo del ex jugador del Celta con el mismo nombre, en el minuto 91, Luis de la Fuente decidió dar entrada al delantero gallego cuando se cumplían los seis minutos de añadido; el dorsal 26 de la selección entró por Oyarzabal para defender el resultado los últimos instantes.
El partido terminó con la victoria 1-0 de España sobre Portugal y la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales con lágrimas en los ojos. El viernes, la selección española se cita con Bélgica a las 21:00 horas buscando un hueco en las semifinales.
¡DEBUT Y A CUARTOS! 🐼— Celta (@RCCelta) July 6, 2026
Borja Iglesias se convierte en el 13º jugador de la historia del Celta en debutar en la @fifaworldcup_es.
La @SEFutbol derrotó a la @selecaoportugal en octavos de final (0-1).
¡GRANDE, @BorjaIglesias9! 🩵#FIFAWorldCup pic.twitter.com/kHhq36kfm3
Por su parte, Borja Iglesias se suma a la nómina de celestes que ha disputado con su selección un Campeonato del Mundo:
- Gabriel Alonso
- Jorge Otero
- Cañizares
- Djorovic
- Dan Eggen
- Karpin
- Juanfran
- Cavallero
- Iago Aspas
- Pione Sisto
- Maxi Gómez
- Starfelt
- Borja Iglesias
Como señalan desde Afouteza e Corazón, Kaviedes, McCarthy, Guidetti y Orbelín eran del club vigués, pero estaban cedidos cuando jugaron un Mundial.
🩵13 futbolistas del Celta han JUGADO en un Mundial:— AFOUTEZA E CORAZÓN (@AfoutezaRCCelta) July 6, 2026
Gabriel Alonso
Jorge Otero
Cañizares
Djorovic
Dan Eggen
Karpin
Juanfran
Cavallero
Iago Aspas
Pione Sisto
Maxi Gómez
Starfelt
Borja Iglesias 🩵
📊Kaviedes, McCarthy, Guidetti y Orbelín eran del Celta pero estaban cedidos. pic.twitter.com/I4zQHGelYw