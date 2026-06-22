Rueda felicita a los jugadores del Celta Fortuna por el ascenso a Segunda Cuenta de X de Alfonso Rueda

"El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recibió este lunes al Real Club Celta de Vigo Fortuna tras lograr su ascenso a Segunda División.

Durante la recepción en el Pazo de Raxoi, el titular del Ejecutivo gallego destacó que este espacio es "el más solemne con el que cuenta la Xunta", reservado "a aquellas cuestiones a las que queremos dar mayor relevancia".

Así, Rueda señaló que este éxito es fruto del esfuerzo realizado por jugadores, cuerpo técnico y directiva durante toda la temporada. Un equipo marcado por su talento y por la "gran apuesta por la cantera", que "se refleja tanto en el primer equipo como en este Celta Fortuna".

El presidente también destacó el gran momento que vive el fútbol gallego, así como el deporte en general en la comunidad, señalando que este ascenso "se suma a todos los éxitos deportivos que estamos teniendo este año de Galicia Calidade".