Así fue la celebración del ascenso del Celta Fortuna: ¡Nos vemos en Segunda!"

El Celta Fortuna hizo historia este sábado al lograr su ascenso a Segunda División tras imponerse por 4-1 a la Ponferradina en un exigente encuentro que los celestes pelearon hasta el último minuto.

Con este logro, el filial celeste se convierte, junto al de la Real Sociedad B, en uno de los únicos equipos filiales presentes en la categoría de plata del fútbol español. La noticia ha sido recibida con enorme entusiasmo en Vigo, donde las celebraciones alcanzaron su punto culminante este domingo a las 20:30 horas en la Porta do Sol, escenario de una multitudinaria fiesta entre jugadores y aficionados.

El ambiente, cargado de emoción y alegría, reflejó la estrecha unión entre el club y su afición. Durante la celebración, tanto la plantilla como el cuerpo técnico recibieron el cariño y los cánticos de los celtistas, que no dejaron de vitorear a los protagonistas del histórico ascenso. El acto también sirvió para rendir homenaje al Celta Integra, recientemente proclamado campeón de la Liga Genuine.

La presidenta del club, Marian Mouriño, tomó la palabra para felicitar a la plantilla y agradecer especialmente la labor de Fredi Álvarez, artífice de un éxito sin precedentes para el filial. "Nos vemos en Segunda", proclamó entre los aplausos de los asistentes.

Por su parte, Fredi Álvarez quiso dirigir su reconocimiento a los futbolistas: "Vosotros sois los verdaderos protagonistas. Sois los que habéis conseguido algo que nunca se había logrado en la historia del Celta. Sois los que habéis ascendido a Segunda División".

Minutos antes de la celebración en la Porta do Sol, la plantilla fue recibida en el Concello de Vigo por el alcalde, Abel Caballero. Allí, el regidor felicitó al equipo por su brillante actuación en Balaídos y, entre bromas y sonrisas, definió al Fortuna como "el mejor equipo del mundo". "Estamos en Segunda División", exclamó para sumarse a la euforia colectiva.