Gran fiesta en la Porta do Sol para celebrar el ascenso del Celta Fortuna a Segunda Celta de Vigo

El Celta Fortuna hizo historia este sábado al conseguir el ascenso a Segunda División tras imponerse por un contundente 4-1 a la Ponferradina en la final del playoff disputada en Balaídos.

El filial celeste, con una de las plantillas más jóvenes de la categoría -menos de 22 años de media-, firmó una actuación sobresaliente. Los pupilos de Fredi Álvarez supieron competir con madurez ante una Ponferradina intensa y combativa, controlaron los momentos clave del encuentro y brindaron un auténtico espectáculo a la afición celeste.

Para poner el broche de oro a una temporada inolvidable, el club ha convocado a toda la ciudad a una gran celebración este domingo a las 20:00 horas en la Porta do Sol.Jugadores, cuerpo técnico y aficionados festejarán juntos un ascenso histórico que lleva al Fortuna al fútbol profesional y culmina una campaña para el recuerdo.