Buscan aficionados del Celta para grabar un videoclip en Balaídos esta tarde: acude con tu bufanda y camiseta

El músico gallego Hugo Guezeta ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para reunir esta tarde al celtismo en Balaídos. El artista busca contar con la participación de aficionados celestes como figurantes en la grabación de un videoclip, para el que pretende recrear el ambiente que se vive habitualmente en los partidos del Celta.

La cita tendrá lugar entre las 17:30 y las 19:00 horas en Balaídos, donde los asistentes pondrán el color y los cánticos necesarios. Es una ocasión especial para que los seguidores celestes formen parte de este proyecto audiovisual.

A las 17:30 horas en el estadio de Balaídos

El músico gallego Hugo Guezeta ha decidido convertir el estadio de Balaídos en el escenario de su próximo videoclip y, para ello, ha lanzado una convocatoria dirigida a la afición del Celta para que formen parte de ello.

A través de sus redes sociales, el artista ha pedido la colaboración de seguidores celestes que quieran participar como figurantes en una grabación que busca recrear el ambiente que habitualmente se vive en las gradas durante los partidos del conjunto vigués.

Precisamos afeccionadxs do Celta para figuración videoclip👇👇



- Mércores 17/06 Balaídos

- 17:30 -19:00 h

- Porta acceso por confirmar

- Vestimenta: Cami celeste, bufanda, etc (como día de partido)

- Non remunerado, prohibido acceso con alcohol no estadio



Interesadxs privado ;) — Hugo Guezeta 🇵🇸✊ (@hugo_guezeta) June 15, 2026

La cita está programada para la tarde de hoy, entre las 17:30 y las 19:00 horas. Tan solo se pide que acudas con tu camiseta celeste, tu bufanda y cualquier otro elemento habitual en un día de partido, con el fin de conseguir una imagen lo más fiel posible a la de un encuentro en Balaídos, con el color y la pasión que caracterizan a la afición celeste.

El músico ha señalado que la puerta de acceso al estadio todavía está por confirmar, por lo que te recomendamos estar atento a sus redes sociales para conocer la información. Asimismo, no es un trabajo remunerado. También se ha hecho hincapié en la prohibición de acudir con bebidas alcohólicas al recinto, como es habitual.