El Celta, la marca de La Liga que más crece: "Una transformación que va más allá de los resultados deportivos"

La sostenibilidad, la transparencia y la apuesta por una identidad propia han transformado al Celta de Vigo. El club ha recibido este lunes el sello de transparencia y excelencia en divulgación no financiera que otorga La Liga y el Consejo General de Economistas de España, así como ha celebrado ser la marca de fútbol que más ha crecido en España en 2025.

El Salón Regio de A Sede acogió la entrega del galardón. El encuentro reunió al presidente de La Liga, Javier Tebas, al presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Vázquez Taín, y a la presidenta del Celta, Marián Mouriño, así como a la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana.

Durante la jornada, se puso en valor la evolución de la marca Celta. El informe Brand Finance Football 50 2025 la sitúa como la marca de LALIGA que más crece en fortaleza. Su índice BSI —indicador que mide la percepción, reputación y reconocimiento de una marca en diferentes mercados— pasa de 51 a 57 puntos sobre 100 y sitúa al club como la séptima marca de fútbol que más mejora a nivel mundial en este apartado.

Además, el Celta se sitúa por primera vez entre los diez clubes españoles con mayor valor de marca, con una valoración de 54 millones de euros. Este dato supone un crecimiento anual del 26%, el segundo mayor incremento de LALIGA, solo por detrás del Athletic Club, y representa aproximadamente 11 millones de euros adicionales de valor de marca en un solo año.

También se destacó la fortaleza patrimonial del club, que cuenta con 57 millones de euros de patrimonio neto, así como los 191 millones de euros de ingresos totales generados y los 72 millones de euros invertidos durante los últimos cinco años. “El crecimiento en términos de marca del Celta refleja una transformación que va más allá de los resultados deportivos”, han afirmado desde La Liga.

"El crecimiento del Celta es el resultado de una visión a largo plazo basada en la transparencia, la sostenibilidad y una gestión responsable. (...) Queremos que el Celta sea cada vez más fuerte dentro y fuera del campo, construyendo un legado sólido y sostenible para las próximas generaciones", ha asegurado la presidenta del Celta.

En este contexto, se puso en valor el avance del Celta en materia de sostenibilidad y se destacó el desarrollo de Celta 360 como un pilar para el crecimiento futuro del club. "Celta360 representa la evolución del modelo tradicional del club hacia un espacio deportivo completo, capaz de generar impacto competitivo, académico y empresarial", ha explicado Marián Mouriño