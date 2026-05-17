El Getafe se vuelve a cruzar en el sueño europeo del Celta: dos puntos de diferencia y dos partidos

Hace casi un año, el 24 de mayo de 2025, el Celta lograba volver a Europa. Iago Aspas certificaba la remontada ante el Getafe y sostenía su camiseta con el '10' enfocado a la afición visitante, en este caso, los celtistas que acudieron en masa al Coliseum.

A falta de dos jornadas para el final de la temporada actual, el Getafe de Bordalás vuelve a aparecer en escena, entre los sueños europeos del Celta, que podría repetir competición continental por segundo año consecutivo, una hazaña que no se ha dado desde los tiempos de Víctor Fernández y Lotina; 23 años, concretamente.

El equipo madrileño, dos puntos por debajo, es ahora mismo el rival más directo en la lucha por entrar en Europa, aunque el Celta depende de sí mismo y con seis puntos firmaría el sexto puesto y una temporada más en Europa League.

El equipo vigués visita hoy a las 19:00 horas San Mamés, ante un Athletic en horas bajas tras una temporada irregular y que se despedirá de su entrenador, Ernesto Valverde, y de Iñigo Lekue, que se retira tras 11 temporadas en el club bilbaíno.

Una victoria en Bilbao confirmaría virtualmente la clasificación europea, para Europa League o Conference, pero el Celta también estará pendiente de lo que ocurra en el Getafe-Elche, que se juega a la misma hora.

En caso de que los de Bordalás no ganen al equipo ilicitano, que se juega el descenso, el Celta certificaría la sexta plaza y, por tanto, la Europa League. En caso de victoria azulona, la última jornada sería la que resolviese la clasificación final; además, hay que recordar que los vigueses tienen el golaverage particular perdido contra los madrileños, por lo que un empate a puntos beneficiaría al Getafe.

El último partido de Liga enfrentará a Celta y Sevilla, que podría llegar salvado, y a Getafe contra Osasuna.