El Celta Zorka se cita con la historia: Navia acoge hoy el primer partido para lograr el ascenso

El Pabellón de Navia vuelve a acoger una fase de ascenso a la Liga Femenina Endesa, tras dos años de Final Four en Estepona, y lo hace con el Celta Femxa Zorka entre los cuatro equipos que se jugarán tocar la gloria el domingo.

Este sábado, a las 18:00 horas, las jugadoras de Cristina Cantero se enfrentan al Melilla Ciudad del Deporte con el objetivo de lograr el pase a la final del domingo y poder acompañar al Azulmarino Mallorca a la máxima categoría del baloncesto femenino.

La segunda semifinal la disputarán a las 20:30 horas el Unicaja Mijas, que repite Final Four por segundo año consecutivo, y el Osés Construcción, que busca el retorno a la máxima categoría tras descender el año pasado.

Navia quiere convertirse de nuevo en talismán, como en 2023, cuando fue el escenario del último ascenso del Celta, que este fin de semana se cita de nuevo con la historia.