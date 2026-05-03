El Celta recupera el aliento y regala a la afición una buena victoria por el Día de la Madre

Plantilla del Celta en el encuentro contra el Elche, a 3 de mayo de 2026 Celta

Nuevo mes, nueva vida. El Celta recupera aliento tras vencer por 3 goles a 1 al Elche de Eder Sarabia. Los goles de Hugo Álvarez, Iago Aspas y Borja Iglesias devolvieron al equipo de Claudio Giráldez a la senda de la victoria para afrontar la recta final de La Liga y mantenerse a la cabeza de la lucha por Europa.

De Burgos Bengoetxea señaló el inicio del encuentro a las 14:00 horas, ante un Balaídos con bastantes butacas vacías. Poco más de 15.000 espectadores asistieron este domingo al templo olívico: las comidas familiares por el Día de la Madre perjudicaron la buena entrada que acostumbra registrarse en Vigo.

Poco valió que el Celta expidiera justificantes para perderse estos encuentros. Aun así, los jugadores del Celta saltaron al césped convencidos de ofrecer un buen partido y goles a sus aficionados —y, sobre todo, a sus madres—.

El primer regalo fue la titularidad de Iago Aspas. El genio de Moaña no desaprovechó la oportunidad y volvió a demostrar ser el jugador más inteligente y con mayor calidad sobre el terreno de juego.

Eso sí, no intervino en el primer tanto. Un error del central ilicitano David Affengruber facilitó la conducción de Javi Rueda hacia el área. El carrilero malagueño ejecutó, entonces, un certero pase a Hugo Álvarez, que no erró y situó el 1-0 en el marcador.

Tan sólo un cuarto de hora más tarde, Ferran Jutglá bajó un balón de las nubes y regaló un buen pase al 'Príncipe das Bateas'. En el borde del área y con la pierna derecha, Aspas disparó y el balón besó las redes defendidas por el excéltico Matías Dituro.

Junto a la excelencia de Iago Aspas, los goles y la entrega de Ferran Jutglà, el Celta no ofreció mucho más ante un Elche que rondó el área defendida por Ionut Radu. Siete disparos de los ilicitanos contra dos de los celestes demuestran la falta de juego de los de Giráldez, que mantuvieron la ventaja hasta el descanso.

La genialidad de Swedberg

Ya en la segunda parte y tras los cambios, ambos conjuntos igualaron fuerzas. El Elche materializó su esfuerzo con un penalti cometido por Manu Fernández y ejecutado por André Silva. El runrún volvía a Balaídos, aunque no por mucho tiempo.

Tras un saque de banda, el balón cayó en los pies de Williot Swedberg. El sueco volvió a demostrar una sangre fría y un talento asombroso con un taconazo que libró la línea defensiva y dejó al 'Panda' solo ante Dituro. El delantero compostelano no falló y selló la victoria del Celta por 3 a 1.

Con esta victoria , el Celta se alza con la sexta posición, que da acceso a la Conference League. El Getafe, su más inmediato perseguidor, está a tan solo tres puntos a falta del término de su encuentro contra el Rayo Vallecano. De ganar, los de Bordalás volverían a igualar la puntuación de los celestes.