El aficionado del Friburgo que se ha enamorado de Vigo y ha conquistado a la afición del Celta @__TK17__

El Celta cayó derrotado el pasado jueves en los cuartos de final de la Europa League por el Friburgo, que le pasó por encima tanto en la ida como en la vuelta, dejando un resultado tenístico en el global de la eliminatoria (6-1). Pero la afición del equipo alemán ha dejado un gran recuerdo de su paso por Vigo.

Desde el jueves por la mañana, cerca de 1.400 aficionados del Friburgo invadieron las calles del centro de la ciudad, la mayor parte uniformados con camisetas blancas y el escudo de su equipo serigrafiado en el centro en color rojo. Entre esa muchedumbre, uno de ellos fue publicando imágenes y vídeos de su paso por Vigo.

Bajo el nombre de usuario @__TK17__, alabó el estadio de Balaídos desde la grada visitante y su "aura", "una locura". Fue este tuit el que le dio relevancia entre la afición del Celta, llenándose de comentarios de aficionados celestes, retuits y "me gusta".

Wie viel Aura hat bitte dieses Stadion?



Wahnsinn. pic.twitter.com/FRIPC8xBe5 — #TK17 || ⚪️🔴 || (@__TK17__) April 16, 2026

A modo de despedida, dejó una foto de los tejados del centro con una gaviota cruzando el objetivo, acompañada de esta frase: "Esta pequeña ciudad me ha robado el corazón. ¡Gracias por eso!".

Wie viel Aura hat bitte dieses Stadion?



Wahnsinn. pic.twitter.com/FRIPC8xBe5 — #TK17 || ⚪️🔴 || (@__TK17__) April 16, 2026

Pero lo cierto es que tanto él como el resto de aficionados del Friburgo ya habían conquistado el corazón del que el pasado jueves era su rival, hasta el punto de que son muchos los que le han deseado que los alemanes se alcen con la Europa League.

Cómo un solo tweet y un solo aficionado pueden hacer que le desees lo mejor al club que te acaba de "echar" de Europa.



Cómo: https://t.co/FCxlemKazS — Marta Abril (@martabril) April 17, 2026

Congratulations. Well deserved victory, both times. Great fans as well 👏🏼 best of luck the rest of the competition. pic.twitter.com/rLE8Sgu9dR — 23ten (@23ten83) April 17, 2026

Nos habéis pasado por encima en el campo en ambos partidos, no habéis tenido ningún mal gesto como afición hacia la nuestra, hacia nuestra ciudad y hacia nuestro equipo, sólo habéis hablado cosas buenas nuestras. Gracias, y mucha suerte en lo que queda!!! — RCCV4EVER (@javicalavera7) April 17, 2026

El Friburgo nos ha sorprendido a todos. Tanto su afición como el equipo. Mucha suerte en Semifinales. Ojalá podáis pasar a la final y ganar la Europa League 🙌🙌 — Brais FerSo (@MxMBrais) April 17, 2026