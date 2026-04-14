Mostovoi sí cree en el sueño europeo del Celta: "Hay que remontar. Estoy con vosotros" @tqhtpodcast

Tras la derrota por 3-0 frente al Friburgo en la ida de los cuartos de final de la Europa League, el Celta afronta un exigente partido de vuelta este jueves en Balaídos, donde los de Giráldez deberán firmar una actuación prácticamente impecable para seguir vivos en el sueño europeo.

Como dejó claro el técnico: "Quien no crea, que no venga al partido". Y quien sí cree es Mostovoi. El exjugador del conjunto vigués lo ha dejado claro en un vídeo publicado en las redes sociales del podcast 'Tenías Que Haber Tirado'.

"El jueves tiene que ser muy caliente en Balaídos. Ánimo. Hay que ganar, hay que remontar, hay que marcar. Estoy con vosotros", señaló desde Moscú el exfutbolista.