Concello y Celta celebran en Balaídos la concesión del estadio hasta el año 2101: "Es emocionante"

El "nudo marinero" entre Celta y Vigo se hace más fuerte. La presidenta del club olívico, Marián Mouriño, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, han formalizado esta tarde el principio de concesión para la cesión del estadio de Balaídos para los próximos 75 años (50 más 25 prorrogables), hasta el 2101.

"Uno de los pasos más importantes y sólidos (...) para generar las bases para los próximos cien años", ha afirmado Mouriño, que ha asegurado que este acuerdo entre la entidad y el gobierno local "es emocionante". En este sentido, ha recordado cuando el Concello, ya con Caballero de alcalde, otorgó una concesión al Celta que permitió sobrevivir al concurso de acreedores de 2008.

"Hoy es otro Celta, un Celta mucho más alegre, con estabilidad económica, con estabilidad deportiva", ha añadido la presidenta celeste, que ha asegurado que el convenio hace al club "más fuerte y más grande". También ha agradecido la labor de los técnicos municipales y responsables de la directiva encargados de alcanzar el acuerdo.

Por su parte, Caballero ha afirmado estar "contentísimo", aunque ha insistido en que el "pliego de las condiciones" del convenio de concesión pasará ahora a exposición pública. "La ciudad va a hablar y después habrá alegaciones. O no. Si las hay se tienen que estudiar y finalmente hacer la aprobación final. Si no hay alegaciones, queda aprobado inmediatamente el convenio", ha recalcado.

El regidor olívico ha calificado el acuerdo como un "proyecto extraordinario" a "muy, muy largo plazo", que otorga al Celta "estabilidad" económica y deportiva. Además, ha asegurado que la concesión es "un nudo marino que tiene que estar hecho con mucha precisión", por lo que llegar hasta él fue "complejo".

El convenio

El convenio llega en un momento clave, justo cuando finaliza la reforma de las cuatro gradas del estadio, lo que permitirá al club contar con unas instalaciones renovadas. La concesión tiene carácter duradero, con un periodo inicial de 50 años que podrá prorrogarse hasta 75 años, consolidando así el vínculo del club con su estadio histórico.

Durante este tiempo, el Celta podrá explotar en exclusiva el estadio y sus diferentes espacios y locales, excepto los pabellones e instalaciones situados bajo la grada de Río. Para ello, el club deberá pagar un canon anual de 802.837,93 euros.

La concesión establece derechos y obligaciones para el Celta. En el primer caso, alusivos a la utilización de la instalación deportiva, comercialización de los derechos audiovisuales y de todo tipo, establecimiento de una denominación comercial para el Estadio y organización de actividades de impulso cultural, ocio y tiempo libre.

En lo tocante a las obligaciones, el Celta tendrá que sufragar los costes de los servicios y suministros, destinar el Estadio a ser sede del primer equipo y hacer frente a gastos -conservación, reparación, mejoras, reforma, limpieza, y seguridad-. Del mismo modo, deberá presentar anualmente un plan de mantenimiento y conservación del Estadio, y realizar las obras que puedan ser impuestas por La Liga y por la UEFA.

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