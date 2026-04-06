Pablo Durán renueva con el Celta: dos años más del 'Búfalo de Tomiño'

Si hace apenas cinco días que el Celta anunció la renovación de Claudio Giráldez hasta 2028, este lunes el club celeste ha comunicado que uno de los jugadores que el técnico de O Porriño ha convertido en una de sus piezas favoritas, Pablo Durán, prolonga también su compromiso hasta el mismo año.

El 'Búfalo de Tomiño' ha sido uno de esos ases en la manga que Giráldez se ha sacado desde que está al cargo del primer equipo; de hecho, tenía un pie fuera del Celta cuando se convirtió en una de las sorpresas de la pretemporada de hace un par de temporadas.

Ahora, es uno de los principales atacantes del equipo de Balaídos, que esta temporada suma 5 goles y 2 asistencias en 1.500 minutos entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League.

"Trabajador, constante y comprometido, Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo, identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta", asegura el club en el comunicado en el que anuncian su renovación hasta 2028.