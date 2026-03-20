Europa League: Este es el camino que tendrá que recorrer el Celta hasta Estambul RCCELTA

El Celta está en cuartos de final de la Europa League después de derrotar al Lyon, uno de los favoritos para ganar la competición tras acabar líder en la liguilla de clasificación.

Esta victoria le permite al equipo de Giráldez jugar como local la vuelta de los cuartos de final y, en su caso, el de las semifinales.

El golpe en la mesa de los vigueses tendrá su continuidad ante el Friburgo, que goleó al Genk (5-1) para remontar el 1-0 en contra con el que se resolvió la ida en Bélgica. Los alemanes ocupan la octava plaza en la Bundesliga y fueron séptimos en la fase de clasificación.

La ida de los cuartos de final será en el Europa-Park Stadion, con capacidad para 34.700 espectadores, el 9 de abril a las 21:00 horas. La vuelta se jugará el 16 de abril en Balaídos a las 18:45 horas.

En caso de pasar a semifinales, el Celta se enfrentaría al vencedor de la eliminatoria entre Betis y Braga. En caso de llegar a la final, que se disputará el 20 de mayo en Estambul, el rival saldrá de las eliminatorias entre Oporto-Nottingham Forest y Bolonia-Aston Villa.