El Celta se suma a la Reconquista de Vigo con una camiseta especial con su bandera RCCELTA

Con el buen sabor de boca que ha dejado la clasificación para los cuartos de final de la Europa League tras la victoria en Lyon, el Celta no deja de sorprender a sus aficionados.

Si hace un año presentaba una camiseta de color negro con motivo de la Reconquista que causó auténtico furor, esta temporada se suma de nuevo a este hito histórico de la ciudad con una elástica con los colores de la bandera de Vigo: rojo y blanco.

Esta nueva camiseta ya está a la venta por 95 euros en tallas de adulto y 90 euros para tallas infantiles. Además, esta nueva edición incluye también una bufanda.