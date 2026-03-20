El Celta expulsará a las fuerzas napoleónicas el próximo domingo en Balaídos

Al Celta no le valió con vencer a todos los equipos franceses en Europa League. El club volverá a presumir de sus raíces el próximo domingo, en la previa del encuentro contra el Alavés, donde celebrará por todo lo alto A Reconquista.

Iago Aspas y compañía no sólo vestirán los colores de la ciudad, sino que disfrutarán de una representación sobre el terreno de juego que evocará a la expulsión del ejército napoleónico. "Un tributo al episodio que marcó para siempre la historia de Vigo", ha indicado el club.

Bajo la dirección de la Asociación Cultural del Casco Vello de Vigo, cerca de 80 integrantes capitaneados por el coronel Cachamuíña revivirán sobre el césped aquel hito. Música, vestimentas tradicionales y puesta en escena trasladarán a los celtistas a 1809.

El homenaje al evento que situó a Vigo en el mapa por ser la primera ciudad de Europa en expulsar a las fuerzas napoleónicas también teñirá la camiseta del partido un año más.

Si en 2025 se presentó una camiseta de color negro con motivo de la Reconquista, esta temporada suma los colores de la bandera de la ciudad: rojo y blanco. Esta nueva camiseta ya está a la venta por 95 euros en tallas de adulto y 90 euros para tallas infantiles. Además, esta nueva edición incluye una bufanda.