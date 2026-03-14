Betis-Celta de Vigo: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Tras la resaca del partido contra el Lyon en la Europa League el pasado jueves, al Celta le toca centrarse en la Liga. Después de la derrota ante el Real Madrid en la última jornada, el equipo de Giráldez necesita una victoria para afianzarse en puestos europeos.

La tarea no será sencilla, ya que los celestes visitarán al Real Betis -actualmente quinto en la tabla, justo un puesto por encima del Celta- en el Benito Villamarín. El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo a las 18:30 horas y se podrá seguir en Orange TV.

Si el Celta logra imponerse y sumar los tres puntos, ambos equipos quedarían empatados en la clasificación con 43 puntos.