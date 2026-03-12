Álex, el joven con parálisis cerebral que sueña con conocer a los jugadores del Celta: "Un 'Hola Iago' lo sería todo para él" Cedida

Álex es un joven de 16 años con un sueño: conocer a los jugadores del Celta. Aunque su parálisis cerebral le impide comunicarse de forma oral, ha conseguido hacerlo a través de un comunicador ocular. "Es un proceso muy complejo que puede llevar hasta 5 años dominarlo, lo que en ocasiones puede ser frustrante", explica a Treintayseis una de sus logopedas, quien incide en que su gran motivación para seguir esforzándose es hablar del Celta.

Álex estudia en el Centro Amencer de Vigo, gestionado por Aspace, donde trabajan con niños y niñas con parálisis cerebral. Ana, una de sus logopedas explica que comenzó su educación en Pontevedra y se trasladó a Vigo cuando se abrió el centro hace cinco años, adaptándose a un programa específico para jóvenes con necesidades similares.

Pese a no poder comunicarse de forma oral, su logopeda explica que ha aprendido a utilizar un dispositivo digital que funciona mediante el movimiento de sus ojos sobre un tablero con pictogramas. "Al principio su capacidad de comunicación era la mirada, y empezamos a trabajar con un sistema que permite seleccionar mensajes y recibir feedback auditivo. Es un proceso complejo, porque hay que enseñarle la ruta visual de cada mensaje y darle significado a cada selección", explica Ana.

Este dispositivo le permite expresarse y participar como cualquier otro alumno: hacer bromas, opinar en clase, contar cómo le va en casa e incluso comentar los partidos del Celta. Entre sus celdas de vocabulario, además de temas cotidianos, tiene un apartado dedicado a su pasión: el fútbol. "Tiene mensajes preparados como '¿quién marcó ayer?' o los nombres de jugadores como Iago Aspas o Borja Iglesias. Así puede expresar alegría o decepción según el resultado", explica Lago.

El Celta no es solo un equipo para Álex, sino también un motivo de motivación diaria. Su logopeda recuerda que incluso durante las sesiones de logopedia se usan los jugadores y los partidos como estímulo para que Álex practique y aprenda a comunicarse. "Es lo que más le apasiona. Como cualquier niño de 16 años, quiere comentar los partidos, compartir emociones y hablar de sus ídolos", añade.

Su pasión lo ha llevado a disfrutar de varios partidos en directo desde el Estadio. Sin embargo, el frío y los horarios hacen que no sea adecuado para su enfermedad, ya que está más expuesto a enfermedades pulmonares. Es por eso que, generalmente disfruta de los partidos desde su casa acompañado de su familia. Eso sí, no se pierde uno.

Es por eso que, preguntado por su mayor sueño, el adolescente responde que sería conocer a los jugadores del Celta y poder comunicarse con ellos. Para él, un simple "Hola, Iago" significaría mucho más que un saludo, explica Ana.