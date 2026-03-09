Celta y Diputación pondrán en marcha una escuela de fútbol en Pontevedra

Una nueva escuela de fútbol verá la luz en el Centro Príncipe Felipe de Pontevedra gracias al último acuerdo firmado entre la Fundación Celta y la Diputación de Pontevedra, entidades que favorecerán el desarrollo deportivo, social y formativo del equipo Celta Integra Zelnova.

El convenio se inscribe, según fuentes del club, en las competencias que la Ley del Deporte de Galicia atribuye a las diputaciones provinciales: fomentar y difundir el deporte, colaborar con los municipios para garantizar una oferta deportiva adecuada e impulsar actuaciones que favorezcan el desarrollo deportivo local, comarcal y provincial.

La colaboración refuerza, por otro lado, el propósito de la Fundación Celta de promover formación, crecimiento personal y valores sociales a través del deporte. El acuerdo se estructura en tres ámbitos principales para Celta Integra Zelnova.

Por un lado, en el marco de la formación y el desarrollo personal se realizarán cursos de primeros auxilios, jornadas de concienciación medioambiental y sesiones orientadas a la inclusión laboral y a las habilidades sociales. Todo lo anterior con el objetivo de mejorar la autonomía y las oportunidades de los participantes.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la competición y la actividad deportiva, el Celta Integra Zelnova participará en la Liga Gallega de Fútbol Adaptado (fútbol sala y baloncesto) y en la Liga Genuine, reforzando así la visibilidad del deporte inclusivo y la promoción de valores como el esfuerzo, el respeto y el compañerismo.

Por último, el acuerdo tendrá una línea de acción social y comunitaria mediante la que los integrantes del programa colaborarán como voluntarios en el campus de verano del Celta, como recoge balones en partidos oficiales y en actividades de apoyo en una protectora de animales, fortaleciendo su vínculo con la comunidad.

El acuerdo también incluye la puesta en marcha de una Escuela de Fútbol en el Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, que será gestionada por la Fundación Celta.