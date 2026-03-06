El Celta sigue en la búsqueda de la camiseta perdida: SonDeSeu interpretará un tema de Madonna

El Celta recuperará la costumbre de ofrecer un concierto de música gallega antes del arranque del partido, en este caso, el que disputa ante el Real Madrid este viernes en Balaídos a las 21:00 horas.

Pero esta vez, la actuación musical tendrá un guiño a la última campaña de marketing que ha lanzado el club. Así, la orquesta gallega SonDeSeu se unirá a la búsqueda de la camiseta que Madonna vistió en su concierto en Balaídos en 1990, y que desde el Celta, mediante una carta de la presidenta Marián Mouriño, intentan recuperar.

Lo harán interpretando un tema de la "Reina del Pop", adaptado al "lenguaje de la tradición gallega", con los arreglos de Mat Amy y Anxo Pintos, "demostrando cómo nuestras raíces musicales pueden dialogar con iconos internacionales sin perder su esencia".

🆕🎵 @sondeseu únese á busca! A orquestra folk de Galicia interpreta a @Madonna antes do #CeltaRealMadrid



19:45 - Apertura de portas

20:45 - SonDeSeu

21:00 – Inicio do partido



Primeira vez en 25 anos que a orquestra toca un tema pop. A icónica música da diva, en clave galega! — Celta (@RCCelta) March 5, 2026

Desde el Celta ponen en valor la predisposición de SonDeSeu para interpretar por primera vez en 25 años un tema pop, dejando momentáneamente los preparativos de su Concierto XXV Aniversario en el que participarán artistas como Tanxugueiras, Rodrigo Romaní, Abraham Cupeiro y Xabier Díaz.

El propio Claudio Giráldez ha celebrado esta acción del club, "muy original" y que "conecta al celtismo de la época con el de ahora".