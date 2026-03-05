Celta-Real Madrid: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Partido para soñar este viernes en Balaídos. El Celta se enfrenta a un Real Madrid en horas bajas, con jugadores claves lesionados y una racha de dos derrotas consecutivas. Una victoria celeste acercaría a los de Giráldez a la quinta posición que resguarda el Real Betis.

Iago Aspas y compañía tratarán de repetir la hazaña del partido de ida en el Bernabéu, cuando dos goles de Williot sellaron la victoria celeste en Madrid. Aquel 7 de diciembre, Xabi Alonso era entrenador del equipo blanco, relevado en diciembre por Álvaro Arbeloa.

El Celta se enfrentará al Real Madrid en uno de los momentos más dulces de la temporada. La clasificación a octavos de final de la Europa League y las dos últimas victorias contra el Mallorca y el Girona refuerzan la fe en un equipo que opta a igualar al Real Betis en la quinta posición de La Liga.

En cambio, las sensaciones en el equipo de la capital española no son halagüeñas tras dos derrotas consecutivas en competición doméstica, pese al pase a octavos de final de la Champions League.

Además, Arbeloa no podrá contar con Mbappé, Bellingham, Ceballos y Militao, todos ellos lesionados. Tampoco viajarán a Vigo Huijsen, Mastantuono y Álvaro Carreras, sancionados por acumulación de tarjetas.

Con este contexto, los de Giráldez buscarán la tercera victoria consecutiva en La Liga para afianzarse en puestos europeos este viernes 6 de marzo a las 21:00 horas. El estadio de Balaídos presentará un lleno absoluto en un partido que también se podrá disfrutar a través de Movistar La Liga.