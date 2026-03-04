El Celta pide a Madonna la camiseta que lució en su concierto de Vigo: "Tu imagen se convirtió en un mito"

El 29 de julio de 1990, Madonna puso a bailar y a cantar a miles de vigueses y viguesas durante su concierto en Balaídos. 36 años más tarde, la imagen de la reina del pop con la camiseta celeste sigue muy viva entre la afición celeste, a la que el Celta ha hecho un llamamiento para encontrar esa prenda perdida con el paso del tiempo.

Vigo fue una de las últimas paradas de la gira europea Blond Ambition de Madonna. Aquella noche, la reina del pop se enfundó la camiseta del Celta con el 5 de Espinosa a la espalda. Tras la actuación, se perdió el rastro de la prenda, que está en paradero desconocido.

El Celta ha revelado este miércoles que lleva años buscándola en privado, pero la "investigación se estancó". Por ello, ha hecho un llamamiento a todo el celtismo con el objetivo de localizar la camiseta para incorporarla a su archivo histórico. De hecho, el club ha habilitado un formulario para recibir información relacionada con la prenda.

Con este mismo fin, la presidenta del Celta, Marián Mouriño, ha escrito una carta a la cantante estadounidense en la que le pregunta si tiene la camiseta o si les puede ayudar a encontrarla. "Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego", escribe la directiva.

Carta aberta de @mmourino a @Madonna



⋄⋄⋄



Benquerida Madonna,



Escríboche esta carta porque precisamos da túa axuda.



O 29 de xullo de 1990 actuaches no estadio do Celta de Vigo, o club de fútbol do que son presidenta. Aquela noite vestiches a nosa camiseta celeste.



Esa… pic.twitter.com/8L1oU6IHWq — Celta (@RCCelta) March 4, 2026

Marián confiesa a Madonna que su concierto es más que "una simple anécdota". "Entendemos mejor lo que defendías de aquella: cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer", añade en la carta la presidenta, que incide en que conseguir la camiseta no es un capricho, sino "un acto de memoria" y "patrimonio emocional del club".

En la carta, Marián también anuncia que dedicará "un gesto de afecto" a la artista en una acción especial en Abanca Balaídos el próximo viernes 6 de marzo a las 20:45 horas, antes del partido contra el Real Madrid.