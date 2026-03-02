Celta de Vigo, 'masterclass' en remontadas

El Celta sigue haciendo soñar a su afición regalando victorias redondas en las dos competiciones en las que, actualmente, demuestra ser alumno aventajado. Tras certificar su pase a octavos en Europa, los de Claudio Giráldez afianzaron sexta plaza en Liga y 40 puntos demostrando buena forma, competitividad y cohesión.

En Montilivi los olívicos fueron quienes de darle la vuelta al marcador para demostrar, una vez más, que eso de las remontadas es lo suyo. Jutglá, previo pase de Mingueza, fue el encargado de igualar fuerzas. Tras esto, la fortuna hizo que el Girona anotara gol en propia puerta y que, pese a sus intentos de equilibrar balanzas, Radu logró mantener el resultado hasta el pitido final, que se produjo en torno a las 23:00 horas.

El Celta sigue fiel a su juego de posesión y presión. También a mantener la lucha pese a las adversidades, algo que se nota, especialmente, cuando son capaces de dar la vuelta al marcador, aunque este se ponga de espalda.

Los de Vigo piensan ya en su próximo encuentro: Recibirán al Real Madrid este viernes, día 6 de marzo, en Balaídos. La cita será a las 21:00 horas.