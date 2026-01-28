Estrella Roja - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Destino: Belgrado. El Celta vuelve a competición europea este jueves para disputar el último de la primera fase de Europa League. Con la clasificación a dieciseisavos sellada, los celestes sueñan con auparse hasta los primeros puestos que los emplazaría directamente en octavos de final.

La llegada de Fer López a Vigo ha multiplicado la ilusión en ASede. La "guinda" que pidió Claudio Giráldez en verano está de vuelta, aunque hay dudas de que pueda participar en el último encuentro de la liguilla de Europa League.

El Celta está tratando de buscar los resquicios para que esto pueda ser real, a través de la "lista B", aunque todo queda a expensas del criterio de la UEFA sobre las "cuestiones reglamentarias" que separan a Fer López de su estreno europeo.

Aunque el canterano no pueda disputar su primer partido en Europa League, el resto de la plantilla está más que listo para enfrentarse al equipo serbio. Tras la victoria ante el Lille, el Celta se sitúa en 14ª posición, con 12 puntos, uno menos que sus rivales balcánicos.

El Estrella Roja de Belgrado está en 11ª y encadena cuatro victorias consecutivas en Europa League, donde suma 13 puntos. Los serbios tratarán de vencer a los vigueses para colocarse entre los primeros ocho clasificados.

La octava posición ahora pertenece al otro equipo español de la competición: el Real Betis Balompié, que cuenta con 14 puntos tras su derrota contra el PAOK de Salónica. Tanto el Celta como el Estrella Roja tratarán de arrebatarle la posición si el Porto y el Genk también tropiezan.

El ambiente en el Rajko Mitic Stadium, más conocido como Marakana, será más que hostil. La afición serbia es una de las más ultras del panorama europeo. Aun así, allí se desplazarán centenares de celtistas que sueñan con la victoria de su equipo a partir de las 21:00 horas, que también se podrá disfrutar a través de Movistar+.