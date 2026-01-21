Celta - Lille: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Dos derrotas consecutivas en Europa League han empañado el buen hacer del Celta en los primeros cuatro partidos de la competición. Por eso, los de Giráldez tratarán de volver a la senda de la victoria contra el Lille para acercarse a la siguiente ronda del torneo.

Iago Aspas y compañía buscarán replicar contra el Lille las buenas sensaciones en La Liga, donde ya acumulan seis partidos sin conocer la derrota. Cinco victorias y un empate que los han alzado a la pelea por entrar en competición europea.

Pero en Europa League, la realidad es distinta. Haber perdido contra el Ludogorets y el Bolonia ha situado al Celta en 19ª posición, con nueve puntos, a dos de quedar desclasificado del torneo. Así, el partido contra los franceses es vital para las aspiraciones europeas del conjunto olívico.

El Lille tan sólo se encuentra un puesto por debajo de los vigueses, también con nueve puntos. En su caso, acumulan tres derrotas en los últimos cuatro partidos europeos y aterrizará en Peinador tras perder 3 a 0 contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique en Ligue 1, donde está en 5ª posición.

El entrenador de O Porriño no podrá contar con dos de sus piezas más recurridas en el centro del campo. Fran Beltrán está en Cataluña, a punto de firmar su traspaso rumbo a Girona; e Illaix Moriba será baja por sanción tras acumular tres tarjetas amarillas.

Abanca Balaídos será el escenario en el que el Celta tratará de amarrar los tres puntos para acercarse a la siguiente ronda de Europa League. Como siempre, el ambiente en el estadio olívico será único, aunque quien no pueda acudir tendrá la opción de disfrutar el encuentro de este jueves 22 de enero a las 21:00 horas a través de Movistar+.