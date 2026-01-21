El Celta dice adiós a Fran Beltrán, que pone rumbo al Girona: "Hasta siempre"

El Celta sigue aligerando equipaje en este mercado de invierno y este martes hizo oficial el traspaso de Fran Beltrán al Girona, equipo al que se marcha convertido en el tercer jugador del club con más partidos en Primera División y en uno de los capitanes.

El de Seseña llegó al equipo vigués en 2018, previo pago de 8 millones de euros de la cláusula al Rayo Vallecano, para reforzar el centro del campo. Lo hizo sin haber debutado en Primera y con altas expectativas sobre su futuro.

En estas 8 temporadas, ha disputado 263 encuentros y más de 17.000 minutos con la celeste y se convirtió en uno de los jugadores imprescindibles para los entrenadores que pasaron por el banquillo celeste, aunque en los últimos meses había ido perdiendo protagonismo con Claudio Giráldez.

A pesar de que terminaba contrato este verano, el Celta se desprende del centrocampista por una pequeña cantidad, alrededor de 150.000 euros, y libera una ficha y un sueldo para la posible llegada de algún fichaje en este mercado invernal.

Desde el club valoran su trayectoria, en la que "siempre defendió el escudo del Celta con orgullo y compromiso" y le agradecen "su profesionalidad" y "dedicación" durante estas 8 temporadas.

2018 ▶️ 2026



Miles de recordos. Puro celtismo 🩵 pic.twitter.com/L7w00EFHAC — Celta (@RCCelta) January 21, 2026

Por su parte, Beltrán se ha despedido en sus redes sociales del equipo al que llegó "con 19 años sin haber debutado en La Liga" y del que se despide con 26 años: "En Primera, donde debe permanecer siempre el club, y jugando en Europa, donde se merece estar".

"Profesionalmente el Celta lo ha sido todo para mí, pero también Vigo en lo personal. Una ciudad perfecta para mi familia. Estamos orgullosos de que nuestras dos hijas hayan nacido aquí. Esta también será nuestra casa para siempre".

"De parte de un celtista, hasta siempre", finaliza el mensaje tras agradecer a todas las personas que han formado parte de "estos maravillosos siete años".