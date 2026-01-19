Ya es oficial: el Celta traspasa al delantero argentino Tadeo Allende al Inter de Miami

Tadeo Allende no tendrá que subirse a un avión de vuelta a Vigo desde Estados Unidos. El Celta acaba de oficializar el traspaso del delantero argentino a Inter Miami, club estadounidense en el que ha jugado cedido durante el último año.

Allende aterrizó en Vigo en enero de 2024, procedente de Godoy Cruz, por 4,5 millones de euros. No tuvo muchas oportunidades con la celeste y se marchó cedido al Inter Miami CF de Leo Messi un año más tarde, tras disputar 13 partidos y firmar tres goles y una asistencia.

El club olívico ha destacado que el delantero argentino "se integró con rapidez en la dinámica del primer equipo", mostrando "una actitud siempre comprometida con el proyecto". Aun así, pese a los 24 goles y tres asistencias que ha ejecutado en sus 54 partidos en Miami, el Celta ha decidido traspasarlo definitivamente.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Acuerdo entre Celta e @InterMiamiCF por el traspaso de Tadeo Allende.



¡Mucha suerte, Tadeo! 🇦🇷



— Celta (@RCCelta) January 19, 2026

"A sus 26 años, Allende inicia ahora un nuevo capítulo en su carrera deportiva para el que el Celta le desea el mayor de los éxitos y le agradece su compromiso", ha comunicado el club vigués, que ha resaltado que el "contrato está condicionado a la recepción del CTI una vez abra el mercado de la MLS".

Por su parte, el Inter Miami ha celebrado la incorporación de Allende, una de las piezas clave de la plantilla con la que conquistaron la MLS Cup. En esta competición, el delantero anotó nueve goles, estableciendo un nuevo récord de tantos anotados por un jugador en una sola postemporada en Estados Unidos.

Allende ocupará una plaza internacional en la plantilla más reconocida del país norteamericano, con Leo Messi a la cabeza. Su contrato se extenderá hasta junio del 2030, con opción para una extensión hasta julio de 2031.