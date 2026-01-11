Sevilla - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta viaja este lunes a Sevilla con el objetivo de arrebatar los tres puntos al equipo hispalense en el Sánchez Pizjuán, con el objetivo de establecerse en la séptima posición de la clasificación doméstica. Un partido importante para los celestes antes de encadenar cuatro partidos en dos semanas, en las que se jugarán el pase a la siguiente ronda de la Europa League.

Los de Giráldez llegan a la jornada 19 en séptima posición, tras golear al Valencia C.F. en Balaídos el pasado sábado. Gracias a los goles de Borja Iglesias, el tanto de Jones El-Abdellaoui y la guinda de Hugo Álvarez, los celestes consiguieron mantener su puesto en la clasificación doméstica, al acecho de los puestos europeos.

Para el partido contra el Sevilla, el entrenador de O Porriño podrá volver a contar con Carl Starfelt tras recibir este miércoles el alta médica. El único jugador del Celta que no estará disponible será Mihailo Ristic, así como Damián Rodríguez. El centrocampista de Ponteareas se ha marchado cedido al Racing de Santander.

Por su parte, el equipo hispalense llega al encuentro en 12ª posición, con 20 puntos, seis por detrás del club olívico. Aun así, el Sevilla no llega en tan buen momento de forma como el Celta, ya que encadenan dos derrotas consecutivas y sólo han ganado uno de los últimos cinco.

Con este contexto, el Celta viaja a Sevilla un día laborable, lo que impedirá a muchos celtistas viajar hasta la capital andaluza para apoyar a sus jugadores. Así, aquellos que no puedan acudir al Sánchez Pizjuán este lunes a las 21:00 horas, podrán disfrutar del partido a través de Movistar+ LaLiga